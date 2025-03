Oncologistas alertam para a prevenção de cânceres mais incidentes em mulheres

No Mês da Mulher, oncologistas se reúnem em evento para conscientizar sobre a prevenção do câncer na saúde feminina

O evento ‘Mulheres em AntecipAÇÃO: Autoconhecimento é Poder’ reuniu oncologistas para promover a saúde feminina e alertar para a prevenção aos cânceres mais incidentes entre as brasileiras. O encontro aconteceu no Teatro Unimed, em São Paulo, na véspera do Dia Internacional da mUlher, e foi uma parceria entre o EVA (Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos), Grupos Brasileiros de Tumores de Mama (GBECAM), Toráciso (GBOT) e Gastrointestinais (GTG) com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

O encontro destacou a importância de ampliar o diagnóstico precoce para melhorar a possibilidade de tratamento. “Quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores são as chances de um tratamento bem-sucedido e da cura. Informação é poder”, afirmou a oncologista Angélica Nogueira, presidente da SBOC. O evento foi destinado às pessoas interessadas em prevenção e diagnóstico precoce de câncer, profissionais de saúde, pacientes oncológicos, pesquisadores e público que deseja mudar a realidade do câncer no Brasil.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), os tumores mais prevalentes em mulheres são: Mama (30% do total de tumores), Cólon e Reto (9,7%), Colo do Útero (7%) e Pulmão (6%). Neste contexto, a campanha Março Lilás conscientiza sobre o combate ao câncer de colo de útero, que poderá ter 17 mil novos casos em 2025, informou o INCA.

"Essa é uma realidade difícil porque há muitos outros tumores ginecológicos relacionados ao vírus HPV, não apenas o câncer de colo de útero, que poderiam ser prevenidos. A incidência e a mortalidade do câncer de colo do útero, relacionada a baixa prevenção ao HPV, baixa adesão aos métodos de rastreio e diagnóstico tardio permanecem preocupando. Vencer estas barreiras associadas a desinformação ou tabu são fundamentais para mudar este cenário", comentou Andrea Gadelha, presidente do Grupo EVA.