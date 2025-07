Olho de Rei Charles chama atenção e médico explica: 'Aparece sem motivo aparente'

Em entrevista para a CARAS Brasil, o médico Hallim Feres Neto explica condição que causou olho vermelho em Rei Charles III

Durante um encontro com o presidente da França, o Rei Charles III (76) foi fotografado com o olho direito visivelmente avermelhado — detalhe que não passou despercebido e viralizou nas redes sociais. A imagem gerou especulações imediatas sobre a gravidade do caso, especialmente por ele estar em tratamento contra um câncer desde o início de 2024.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, o oftalmologista Hallim Feres Neto esclareceu a real causa da alteração ocular do monarca, que causou apreensão, mas não passa de uma condição comum chamada hemorragia subconjuntival, ou hiposfagma.

O que é hiposfagma?

“Do grego, ‘hipo’ significa ‘abaixo’ e ‘fagma’ está relacionado a sangue ou sangramento, ou seja, trata-se de um sangramento abaixo da conjuntiva (subconjuntival). Apesar do aspecto que impressiona, o hiposfagma é uma condição geralmente inofensiva e autolimitada”, explica o médico.

A condição ocorre quando pequenos vasos da conjuntiva - a membrana transparente que cobre a parte branca do olho - se rompem. O resultado é uma mancha vermelha intensa, visível entre a conjuntiva e a esclera. “Pode ocupar uma pequena área ou toda a parte branca do olho. Apesar de assustador, não causa dor nem perda de visão. Sempre brinco com os pacientes que o mais chato é ter que explicar para todo mundo que pergunta que isso não é nada grave”, reforça.

Quais são as causas do hiposfagma?

“Na maioria das vezes, o hiposfagma aparece sem motivo aparente, mas alguns fatores podem estar associados, como esforços físicos intensos (tossir, espirrar, levantar peso), trauma leve ou atrito (coçar os olhos, batidas), uso de anticoagulantes ou distúrbios de coagulação, cirurgias oculares recentes, constipação ou vômitos excessivos e olhos secos com atrito”, detalha Hallim.

Precisa tratar? Quando desaparece?

O especialista tranquiliza: não é preciso se alarmar. “Não é necessário tratamento. É uma condição benigna e autolimitada, e a mancha vermelha costuma desaparecer sozinha entre duas e três semanas. Semelhante a um hematoma na pele, a mancha muda de cor, se espalha e depois é reabsorvida. Colírios lubrificantes podem ser usados para aliviar eventuais sensações de olho seco”, afirma.

Quando o olho vermelho é motivo de preocupação?

Mesmo sendo uma condição inofensiva, é importante observar os sinais. “Apesar de geralmente ser inofensivo, é importante procurar um oftalmologista se houver dor ocular, sensibilidade à luz, visão turva ou embaçada, sangramento recorrente ou se o paciente tiver outras condições associadas, como glaucoma, uso de anticoagulantes ou diabetes. Além disso, quando os episódios se tornam frequentes, é indicado buscar avaliação com um clínico ou hematologista para investigar possíveis distúrbios de coagulação. Mas, se for algo pontual, geralmente não há necessidade de investigação”, aconselha.

Para o especialista, o episódio com o monarca britânico ajuda a desmistificar o medo visual. “O caso do Rei Charles mostra que nem todo olho vermelho é sinal de algo grave. O hiposfagma pode assustar pela aparência, mas é uma condição comum e de fácil resolução. Ainda assim, fica o lembrete: olhos vermelhos sem explicação aparente merecem uma avaliação com um oftalmologista para descartar causas mais sérias e garantir o cuidado adequado com a sua visão”, conclui.

