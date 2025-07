Olhar renovado? Especialista analisa o procedimento estético de Ana Paula Siebert

Procedimento feito por Ana Paula Siebert volta a ganhar destaque entre famosas e levanta debate sobre naturalidade nos procedimentos

Ana Paula Siebert, de 37 anos, teve uma boa cicatrização da cirurgia estética que fez para levantar a região das pálpebras. Segundo informações do site Quem, a influenciadora, que é casada com Roberto Justus (70), foi submetida a uma blefaroplastia no ano passado. À época, ela desabafou: "Minha cicatriz é impressionante! Ele faz bem na pálpebra e eu pedi para que ele puxasse um pouquinho para ficar com o olhar mais levantado", disse.

O que é blefaroplastia?

Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo o especialista, esta é uma cirurgia plástica feita nas pálpebras, tanto superiores quanto inferiores.

Cirurgia que atua tanto nas pálpebras superiores quanto inferiores. Indicações: flacidez, bolsas de gordura, visão prejudicada, pressão sobre os olhos ou incômodo físico. Resultados: aparência leve e descanso visual, sem descaracterizar o rosto.

Benefícios além da estética

Melhora da visão periférica, especialmente se há excesso de pele;

Aumento da autoestima e limpeza da expressão facial;

Processo considerado de recuperação rápida e retorno precoce às atividades;

Cuidados e recuperação

Uso de compressas frias e evitar exposição solar nas primeiras semanas. Retorno gradual às atividades físicas em 1 a 2 meses, conforme evolução. Orientações médicas são cruciais para evitar complicações como hematomas, infecções ou cicatrizes visíveis.

"Os resultados são bastante naturais quando a cirurgia é feita com bom senso estético e respeitando a anatomia individual do rosto. O objetivo não é mudar a forma dos olhos ou deixar o rosto com aparência “esticada”, mas sim suavizar os sinais do tempo, preservando a identidade da pessoa. Na prática, quem vê percebe que o olhar está mais leve, mas dificilmente identifica que foi feita uma cirurgia. A impressão costuma ser de que a pessoa está descansada, com a expressão renovada", finaliza o cirurgião plástico.

