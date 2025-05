Odete Roitman ama os filhos? Terapeuta analisa relação da vilã com Afonso e Heleninha

Em entrevista para a CARAS, terapeuta, Simone Velloso, explica se Odete Roitman ama os filhos; vilã é apontada como narcisista na trama

A vilã Odete Roitman (Debora Bloch) deixou os filhos, Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira), para a irmã criar. Apontada como narcisista diversas vezes pelo herdeiro, a megera tem uma relação um pouco diferente com seus descendentes. Manipulando-os e os criticando a todo instante, a malvada causa temor e até repulsa neles.

Pensando no relacionamento de altos e baixos que a dona da TCA tem com os filhos, a CARAS Brasil conversou com a terapeuta Simone Velloso sobre o assunto. Idealizadora do canal no YouTube sobre o assunto narcisismo, Narciso, Seu Espelho Quebrou, a profissional explicou se Odete Roitman ama os filhos e como o comportamento dela, de narcisista, afetou a formação de Afonso e Heleninha .

"Conviver com pais narcisistas causa marcas profundas, mesmo quando o impacto não é imediatamente visível. A infância é o lugar onde o “eu” se forma, e esse “eu” precisa de espelho. O meu olho não consegue me ver. É preciso que o outro me diga quem sou. Heleninha cresceu sem afeto consistente, sem liberdade emocional, sem espaço para existir como era. Desde cedo aprendeu que sua vontade não importava. Tudo em sua vida, das escolhas às relações, era regulado, criticado ou moldado pela mãe" , analisou a situação de Heleninha, que luta contra o vício do álcool.

"Odete sempre teve o controle da vida dela. E quando o corpo carrega por anos essa sensação de impotência, o descontrole passa a parecer alívio. O álcool cumpre esse papel. Ele retira o domínio da consciência e reconstrói, de forma distorcida, um ambiente que para ela é familiar. A perda do controle, para quem nunca teve controle algum, não assusta, parece natural", analisou a terapeuta o comportamento da personagem.

Simone Velloso também analisou a situação de Afonso, que está a todo momento sendo manipulado pela mãe. "Já o Afonso tenta reagir de outra forma. Ele busca controle onde pode: impõe a si mesmo uma rotina rígida, acorda de madrugada, treina, repete hábitos como se isso pudesse dar estrutura ao que sempre foi caótico por dentro. Mas mesmo assim, não consegue tomar decisões firmes", explicou.

"Ele hesita, paralisa, pede permissão para existir. Mas essa indecisão não é fraqueza. É sintoma. É o resultado de uma vida inteira sendo desautorizado, desvalorizado, conduzido por alguém que nunca permitiu que ele tivesse vontade própria. O controle da mãe não apenas destruiu a autoestima. Ele bloqueou o acesso à autonomia. E sem autonomia, não há escolha verdadeira, só tentativa de sobreviver entre os limites impostos", comentou sobre o comportamento do milonário, que acabará ficando com Maria Fátima (Bella Campos) por armações de Odete.

Odete Roitman ama os filhos?

Simone Velloso ainda esclareceu como funciona o sentimento de Odete Roitman em relação aos filhos. Em uma cena no hospital, a personagem de Debora Bloch comoveu com seu discurso tentando explicar seu comportamento mais frio e distante com os herdeiros.

"Odete abriu mão do cuidado afetivo. Não exerceu presença, vínculo, maternidade real. Delegou a criação dos filhos à irmã, mas nunca deixou de exercer controle sobre eles. Mesmo ausente, seguia influenciando, decidindo, vigiando. Ela se afastou do afeto, mas não do poder. Relegou os cuidados, mas manteve o domínio. Ela deixou os filhos aos cuidados de Celina, mas a irmã também vive sob seus comandos, sem autonomia", disse a especialista.

"Não escolheu o próprio marido, não decide os móveis da casa, não tem liberdade plena na criação dos sobrinhos. Odete não criou os filhos no dia a dia, mas nunca abriu mão da autoridade sobre todos ao seu redor. Esse tipo de funcionamento, centrado na própria vontade e na necessidade de controlar o entorno, é o que aprisiona relações por anos. Porque mesmo quando parece haver distanciamento, o controle permanece", explicou.

E falou sobre o sentimento: " Quanto ao amor, o que se observa nesse tipo de funcionamento é que ele não nasce da conexão genuína, da empatia ou da escuta. O outro não é visto como sujeito, mas como extensão, reflexo, continuação. O afeto passa a existir apenas enquanto a função exercida pelo outro serve a quem domina. Não há espaço para espontaneidade, para troca real. Pode até haver palavras de amor, gestos que se parecem com cuidado, mas a relação é sempre condicional. Porque amar exige ver o outro — e há pessoas tão centradas em si que só conseguem se relacionar com a versão idealizada de si mesmas, refletida no espelho que o outro oferece".

Leia também:Terapeuta explica transtorno narcisista de Odete de Vale Tudo: 'Não tem cura'