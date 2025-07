O segredo das lendas vivas do teatro: hábitos que mantêm estrelas após os 90

Entenda como quatro estrelas da arte mantêm carreira e saúde após os 90 anos e inspire-se para viver com propósito

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro estrela Vitória; Lima Duarte, aos 95, surge em Pablo e Luisão; Laura Cardoso, com 97, brilha nos festivais; Ruy de Carvalho, aos 98, segue nos palcos. Esses imortais da arte mostram que idade é apenas um número - quando acompanhada de propósito, hábitos saudáveis e paixão pela criação.

Hábitos que alimentam a longevidade ativa

A geriatra Roberta França destaca que alimentação equilibrada, sono reparador e atividade física regular são pilares não apenas para a saúde física, mas para manter a mente afiada na terceira idade.Manter vínculos, aprender coisas novas e evitar o isolamento também são fundamentais para preservar autonomia e empolgação com a vida.

Trabalho além da aposentadoria: por que continuar?

Roberta França reforça que atividades profissionais — ou qualquer forma de ocupação com significado — fazem a diferença na qualidade de vida. “Cabeça vazia é oficina do diabo”, alerta, apontando o risco do Alzheimer quando não há desafios mentais regulares. A estrutura psicológica de indivíduos que trabalham até os 90+ mostra clareza cognitiva e bem-estar emocional, reforçando a ideia de que o “novo envelhecer” é ativo, não inativo.

Curiosidade rápida: recorde de público de Fernanda Montenegro

Em 18 de agosto de 2024, aos 95 anos, Fernanda Montenegro entrou para o Guinness Book ao reunir 15.000 pessoas no Parque Ibirapuera para uma leitura de Simone de Beauvoir — o maior público já registrado em uma leitura filosófica. A autora descreveu o momento como um “milagre” e destacou o poder da arte e do diálogo intelectual.

Contextualização histórica e importância cultural

Fernanda Montenegro, nascida em 16 de outubro de 1929, tem mais de 70 anos de carreira, foi a primeira brasileira indicada ao Oscar (Dora, Central do Brasil, 1998) e a primeira a vencer o Emmy Internacional (Doce de Mãe, 2013).

Laura Cardoso, nascida em 13 de setembro de 1927, construiu um legado igualmente admirável no rádio, TV, cinema e teatro, deixando um rastro de prêmios e relevância cultural. Lima Duarte e Ruy de Carvalho completam o panteão de veteranos que transformam a longevidade em arte viva.

O que podemos aplicar na nossa rotina

Faça check‑ups regulares — além da saúde física, monitore a cognição e a qualidade do sono. Alimente-se com foco em alimentos anti‑inflamatórios — frutas, vegetais, peixe, fibras. Mexa-se diariamente — mesmo caminhadas leves fazem diferença. Desafie a mente — hobbies, leitura, cursos, teatro ou até voluntariado mantêm o cérebro ativo. Cultive laços sociais — interação regular fortalece o sistema emocional e cognitivo.

