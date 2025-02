O que pode ter causado mal-estar em Maike após prova de resistência no BBB 25?

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Gunther Krahenbuhl analisa sintomas e mal-estar de Maike após participar da prova de resistência do reality show da Globo

Na tarde da última sexta-feira (14), Maike Cruz (30) deixou os participantes do BBB 25 preocupados com seu mal-estar. O brother participou da prova de resistência na noite anterior e passou a apresentar os sintomas de suor frio, tontura e tremedeiras, sendo levado às pressas ao atendimento nos bastidores da Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Gunther Krahenbuhl analisa os possíveis motivos para o mal-estar do participante do reality show, incluindo conflitos pessoais e permanência na prova do líder.

"Maike reclamou de 'suor frio, tontura e tremor no corpo' após a prova. Tendo em vista o contexto em que Maike se encontrava, esses sintomas estão relacionados a um quadro de Ansiedade, que é caracterizada por alterações fisiológicas e neurobiológicas que ocorrem em resposta a situações de estresse", explica.

"A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. No caso do Maike, a prova, a eliminação, o contexto social provavelmente funcionou como um gatilho para a crise. A liberação do hormônio adrenalina durante uma situação de estresse agudo prepara o nosso organismo para o que chamamos de situação de 'luta ou fuga', uma resposta fisiológica primitiva do corpo que pode aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial e a respiração, preparando o corpo para uma situação de emergência e causando também sensações físicas e emocionais", acrescenta.

Além disso, o gestor médico da UTI do Hospital Santa Clara destaca que a prova de resistência também pode ter contribuído com os sintomas. Os participantes do BBB 25 devem ter um condicionamento físico para encarar os desafios, como treinos de resistência muscular, maior condicionamento cardiovascular e foco em alongamento e mobilidade.

"Provas de resistência exigem, além do preparo físico, um preparo mental. Técnicas de meditação podem ajudar a manter o foco e o autocontrole. Controlar a emoção pode ajudar a evitar gastar energia com distrações ou evitar que a pessoa cometa erros, por exemplo. Preparar o corpo antes da prova também é fundamental", aponta. Além disso, os brothers devem ter uma boa noite de sono, alimentação correta e buscarem roupas confortáveis e adequadas para o momento.

ENTENDA O CASO

"Estou passando mal. Mas já melhoro", tranquilizou os demais. Maike Cruz foi encaminhado ao confessionário do reality show da Globo, onde recebeu atendimento médico. Durante a madrugada do dia 14 de fevereiro, ele participou da prova de resistência, o que pode ter contribuído com os sintomas.

Ao deixar a prova, Maike Cruz precisou escolher um dos participantes para sair da prova. Ao selecionar Diego Hypolito, o ginasta tirou uma carta que o colocou direto para o paredão. Em conversa com Gracyanne Barbosa, Daniele Hypolito sugeriu que o mal-estar dele poderia estar relacionado com o psicológico.

"Acho que ele ficou ansioso, porque ele realmente sentiu o negócio do Di. Eu consegui pedir as coisas que precisava pedir, mas eu falei pra ele ir antes", apontou. "Caramba, tadinho", reagiu a ex-esposa de Belo. "Imagina... Saída do amigo. E, na hora sem pensar, colocou uma pessoa que, de repente, por mais que tenha embate, não queria colocar naquele momento", apontou Daniele Hypolito. "Ele ficou bem mal ontem. Ele não sabia a consequência do Diego e já estava chateado", concluiu Gracyanne Barbosa.

Leia também: BBB 25: Maike precisa de atendimento médico após relatar mal-estar