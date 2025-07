O que levou Edu Guedes à cirurgia? Médico explica: 'Ele tem que agradecer'

O apresentador e chef de cozinha, Edu Guedes precisou passar por uma cirurgia delicada após descobrir um tumor no pâncreas

O apresentador Edu Guedes (51) foi diagnosticado com tumor no pâncreas. O marido da apresentadora Ana Hickmann (44) passou mal há alguns dias devido a uma infecção causada por uma crise renal . Durante a realização de exames mais detalhados, foram identificados um nódulo no pâncreas. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista.

Segundo informações do Portal LeoDias, o chef e apresentador foi diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal, e submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido suas complicações nos rins. Ao realizar mais exames específicos foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção.

O que diz o nefrologista?

Segundo o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista e coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara, explica que não existe uma relação direta entre o tumor com o cálculo renal.

"Eles são [condições] bem separadas e independentes [...] provavelmente ele encontrou no exame de tomografia e exame que pode fazer a diferença para ele no tratamento, porque se ele não tinha sintomas do câncer pancreático, ele é meio assintomático, então quando está pequeno tem mais chance de sucesso", declara.

Como ele está?

Por meio de sua assessoria de imprensa, o apresentador se manifestou: "Esse não é o fim, mas sim um recomeço", declarou. Em nota divulgada pela RedeTV!, canal em que o apresentador trabalha atualmente, eles informaram que: "Edu passou bem a noite, está estável e evoluindo de forma positiva".

Segundo o Dr. Henrique Carrascosi esta questão inicial, envolvendo a crise renal, pode ser algo que ajude Edu Guedes durante seu tratamento, pois tumores e cânceres malignos no pâncreas não costumam dar sinais.

"Se for dessa maneira, ele tem até que agradecer a sorte que ele teve de ter tido essa [questão] aí com o cálculo para achar esse câncer numa fase mais inicial. Se assim for", finaliza o nefrologista ao analisar o caso do apresentador Edu Guedes.

Leia mais em: Médico chama a atenção para o pós-operatório de Edu Guedes: 'Envolve riscos'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CHEF DE COZINHA E APRESENTADOR EDU GUEDES NAS REDES SOCIAIS: