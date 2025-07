O que é a leucemia linfocítica crônica? Entenda o caso de Susana Vieira

Ao tornar público o diagnóstico, Susana Vieira abre caminho para discussões sobre cuidados, tratamento e suporte emocional em doenças crônicas

A atriz Susana Vieira (82) revelou que convive com leucemia linfocítica crônica (LLC) e anemia hemolítica autoimune, enfatizando que, embora incurável, está em remissão. A Dra. Sumika Mori, geriatra, explica a doença e suas implicações.

O que é a leucemia linfocítica crônica?

A LLC é um tipo de câncer que afeta os linfócitos, células de defesa presentes no sangue e na medula óssea. É mais comum em adultos acima dos 60 anos e costuma evoluir lentamente, o que pode dificultar o diagnóstico precoce. Segundo a geriatra Dra. Sumika Mori, a doença dificilmente é curada, mas pode permanecer estável por muitos anos com acompanhamento adequado. O paciente, nesses casos, passa a conviver com a LLC como uma condição crônica.

Sintomas e diagnóstico precoce

A leucemia linfocítica crônica muitas vezes não apresenta sintomas claros no início, sendo descoberta em exames de rotina. Quando os sinais aparecem, costumam incluir cansaço excessivo, perda de peso involuntária, gânglios linfáticos inchados e infecções frequentes. Por isso, especialistas alertam para a importância de realizar check-ups periódicos, sobretudo em faixas etárias de maior risco.

Como é feito o tratamento?

O tratamento varia conforme o estágio da doença e a condição geral do paciente. Em alguns casos, pode não ser necessário intervir imediatamente, apenas acompanhar a evolução. Quando indicado, o tratamento pode envolver medicamentos imunoterápicos, quimioterapia oral ou intravenosa e novos protocolos com anticorpos monoclonais. A boa notícia é que a ciência tem avançado com opções menos agressivas e mais eficazes, aumentando a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes.

Qualidade de vida e suporte emocional

Viver com LLC exige adaptação física e emocional. A presença de uma rede de apoio, seja familiar, terapêutica ou médica, é essencial. Manter uma rotina com alimentação balanceada, atividades físicas leves e acompanhamento psicológico pode fazer grande diferença na jornada com a doença. No caso de Susana Vieira, a transparência sobre seu diagnóstico reforça a importância da informação e da empatia no enfrentamento de condições crônicas.

