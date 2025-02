Médico explica causa e tratamento de hérnia no abdômen de Viviane Araujo

Após críticas, a atriz Viviane Araujo anuncia que irá se submeter a quarto procedimento para alterar aparência da protuberância na região da barriga

Durante o ensaio técnico da Salgueiro a atriz Viviane Araujo, de 49 anos, se tornou alvo de críticas negativas de alguns internautas diante do aspecto estético de sua barriga por conta de uma hérnia abdominal , que ela vem tratando há algum tempo. Ao responder os comentários, a musa explicou que a hérnia foi tratada com três cirurgias e revelou que pretende se submeter a mais um procedimento para amenizar a aparência da região.

Mas o que é uma hérnia abdominal?

“É qualquer protrusão, um aboulamento na parede abdominal, causado por uma fragilidade, enfraquecimento dessa parede muscular, ou mesmo das fáscias dos músculos do abdômen. Não é a mesma coisa que a hérnia umbilical, essa é uma hérnia localizada na cicatriz umbilical”, explicou Dr. Vinícius Prieto, Cirurgião Plástico do Hospital Albert Sabin ao Portal LeoDias.

E comparou: “A hérnia é como um anel, um buraquinho circular por onde passa uma estrutura que tá sendo empurrada de dentro da barriga pra fora, geralmente o que é empurrado é uma gordurinha que a gente chama de epiplon mas pode ser uma alça intestinal. Quando esse conteúdo saí pelo buraquinho e não consegue voltar ele começa a inchar, o fluxo sanguíneo não vai mais e começa a necrosar e gera uma hérnia estrangulada, uma complicação cirúrgica que precisa de urgência.”

Causas

As causas da hérnia são variadas: “Pode ser causada por gestação, porque o útero junto com o bebê aumenta a pressão dentro da barriga e começa a empurrar as estruturas pra fora e se há uma fragilidade da parede abdominal pode evoluir para uma hérnia. Pacientes com cirrose, obesos, pessoas que fazem muita atividade física e pegam muito peso [podem ter hérnia]. Em lugares de incisão, em cirurgias prévias, pacientes que fizeram cirurgia de vesícula aquela por corte, pode gerar uma fragilidade na parede que pode evoluir para uma hérnia.”

Embora seja um quadro recorrente, o cirurgião afirma que não costuma gerar problemas graves: “É um lugar que vai mexer e dar ponto, então por já ser uma parede muitas vezes doente, aquele ponto pode soltar ou rasgar, se o paciente tiver condições para isso, passar por outra gestação, continuar atividade física intensa ou ganhar peso. A hérnia umbilical de uma maneira geral não gera sintoma, é uma queixa mais estética, porque fica uma bolinha na região umbilical e ela não tem complicações.”

Tratamento

A cirurgia ocorre ao redor do umbigo, onde o próprio é desinserido da musculatura para a correção da hérnia e, em seguida, realocado de volta para a barriga ou, em alguns casos, através de uma abdominoplastia. Em algumas abordagens mais modernas, são utilizados até robôs.

