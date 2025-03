O que é bronquiolite? Entenda o diagnóstico do filho de Virginia

Saiba quais são os sintomas e como é o tratamento da bronquiolite, que é um problema respiratório que afetou José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe

Filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, o bebê José Leonardo, de 5 meses, foi internado neste sábado, 1º, após ser diagnosticado com bronquiolite. O bebê está em observação e a mãe está com ele no hospital. Enquanto o menino se recupera, saiba mais sobre o que é bronquiolite:

A bronquiolite é uma infecção viral no trato respiratório inferior que pode ser causada por vários agentes, sendo que o principal é o VSR (Vírus Sincicial Respiratório). O questão afeta mais pessoas entre março e julho no Brasil, mas pode acontecer em outras épocas do ano.

Os sintomas

A patologia pode ter risco maior em recém-nascidos prematuros, bebês com menos de 6 meses, cardiopatas e crianças com outras doenças pulmonares. Os primeiros sintomas são semelhantes ao resfriado, como coriza, tosse seca, diminuição do apetite e desconforto respiratório, mas pode evoluir rapidamente.

O tratamento

Recentemente, o Dr. Miguel Liberato conversou com a CARAS Brasil e contou que o tratamento da bronquiolite é feito em relação aos sintomas do paciente, com o uso de remédios para febre, lavagem nasal, inalação com soro fisiológico e, em casos mais graves, a internação pode ser uma opção. "Também podemos indicar a fisioterapia respiratória e se o paciente apresentar vômito, suspender a mamada ou a alimentação e deixar no soro na veia, para evitar que ele se engasgue e piore seu cansaço respiratório", acrescentou.

A recuperação total pode demorar algumas semanas.

Virginia Fonseca deu a notícia da internação do filho nas redes sociais

Na noite deste sábado, 1º, Virginia Fonseca revelou que está no hospital com seu filho José Leonardo. Ela mostrou fotos e vídeos do menino sob cuidados médicos. "Hoje tive a clara certeza de que nós fazemos um plano e Deus faz outro!! Tinha combinado tudo pra ir pra Florianópolis, fazer uma surpresa pro Zé, curtir o show dele, mas Deus tinha outro combinado…", começou.

"José ta com bronquiolite, não está grave, mas precisando de tratamento intensivo!!! Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço!!! Que Deus abençoe e que você fique 100% logo meu filho, eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs), minha vida são vocês. Ps: orem pelo nosso Josézinho, meu coração tá partido de ver ele aqui internado", completou a famosa, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

