O que aconteceu com Vovó Naná? Médico alerta sobre cinco internações de ex-BBB

Na última sexta-feira (16), Vovó Naná, conhecida por sua participação no BBB 9, surpreendeu os fãs ao reaparecer nas redes sociais após sofrer cinco AVCs

Nesta sexta-feira (16), Vovó Naná (77) surpreendeu os fãs da 9° edição do Big Brother Brasil ao reaparecer nas redes sociais. Aos 77 anos, ela foi fotografada ao lado de um seguidor em uma loja de São Paulo. Nos últimos anos, as aparições da ex-sister se tornaram ainda mais raras, principalmente após problemas de saúde. Em 2018, ela sofreu cinco Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) e teve sua visão, fala e locomoção afetadas, além de uma paralisia do lado esquerdo do corpo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica mais detalhes do que é o AVC: "É a interrupção abrupta de fluxo sanguíneo no cérebro, levando por conseguinte à morte dos neurônios (células cerebrais) da região irrigada por aquela artéria. Os AVCs podem ser de dois tipos principais: o isquêmico (mais comum) onde um vaso é obstruído, e o hemorrágico, quando um vaso se rompe e causa sangramento".

"Há risco sim de recorrência de eventos vasculares cerebrais, principalmente se causa(s) base não forem tratadas, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol alto, arritmias cardíacas, entre outros. O fato de um paciente ter tido vários eventos é muito significativo e deve ter acompanhamento contínuo multidisciplinar para diminuir o risco de outros eventos", acrescentou.

Além disso, o neurologista apontou que as sequelas dependem da área que foi afetada no cérebro e da extensão da lesão, podendo haver melhora e recuperação parcial ou total. "Mas, em alguns casos, há a perda permanente com incapacidade. Portanto, a prevenção primária é muito importante para evitar o evento antes dele ocorrer, devendo sempre ir ao médico, prestando atenção na alimentação e exercícios físicos regulares", concluiu.

