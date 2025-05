O que aconteceu com Eduardo Costa? Médico analisa mudanças na aparência do cantor

Eduardo Costa recebeu comentários quanto a sua aparência; o cantor decidiu se submeter a um transplante de cabelo após sofrer com queda capilar

Eduardo Costa (46) surpreendeu ao aparecer careca em um de seus shows, e a transformação chamou atenção dos fãs. O cantor, que perdeu cabelo pelo uso de anabolizantes, se submeteu a um transplante capilar, e a mudança em sua aparência provocou diversos comentários nas redes.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que o procedimento feito por Eduardo Costa pode ter alguns efeitos no pós-operatório , dentre eles, o aspecto de inchaço do rosto —considerado comum.

"O inchaço facial no pós-operatório é comum nos primeiros dias, especialmente quando o transplante é associado ao uso de anestésicos locais, corticoides ou até medicamentos anabolizantes que favorecem retenção de líquidos", aponta o médico.

"O edema costuma surgir na testa e pode descer para as pálpebras, dando esse aspecto 'inchado'. Com repouso, compressas frias e orientação médica, o inchaço regride em poucos dias", acrescenta o especialista sobre a cirurgia.

Alguns internautas também notaram que o artista aparenta estar mais magro. O médico explica que muitos pacientes aproveitam o processo de mudança estética para começar uma nova rotina de alimentação e treinos, cuidando também do corpo.

"No entanto, em alguns casos, a perda de peso pode estar associada ao uso de medicamentos, dietas restritivas ou até ansiedade no pós-operatório. Cada organismo reage de uma forma, e o emagrecimento pode ser parte do conjunto de mudanças buscadas por quem faz um transplante capilar", completa ele.

Após os comentários, o artista usou as redes sociais para dizer que não pretende esconder a evolução de seu tratamento capilar. "Fiz o negócio e não preciso ficar escondendo. Se está feio ou bonito, o importante é o show, são as músicas, a interação. Não estou ali preocupado com a minha aparência."

