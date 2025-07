O Desafio da Epilepsia: A jornada de Laura Neiva com a condição neurológica que afeta milhões

Atriz revela diagnóstico precoce, desmistifica o transtorno e inspira conscientização sobre os sinais silenciosos da epilepsia

A atriz Laura Neiva surpreendeu o público ao compartilhar, recentemente, sua experiência com epilepsia —uma condição neurológica crônica que ainda carrega tabus e desinformação. Diagnosticada aos 19 anos, a artista enfrentou momentos de angústia antes de compreender o que estava acontecendo com seu corpo. O relato, além de corajoso, é um importante alerta para os milhares de brasileiros que vivem com sintomas semelhantes sem diagnóstico.

A epilepsia é caracterizada por descargas elétricas anormais no cérebro que resultam em crises convulsivas, ausências e outros sintomas neurológicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 50 milhões de pessoas vivem com a condição no mundo, sendo que 80% estão em países em desenvolvimento.

Laura contou que teve a primeira crise convulsiva em casa, sem entender o que estava ocorrendo. "Acordei no chão, com a boca sangrando e sem lembrar do que aconteceu", disse. Após exames e avaliação médica, veio o diagnóstico: epilepsia idiopática, sem causa aparente definida, mas provavelmente de origem genética.

Os principais sintomas da epilepsia incluem:

Perda de consciência súbita;

Movimentos involuntários;

Confusão mental após a crise;

Olhar fixo ou ausente

Sensações estranhas (cheiros, sons, luzes).

O tratamento varia conforme o tipo de epilepsia, podendo incluir medicamentos anticonvulsivantes, mudanças de estilo de vida, dieta cetogênica e, em casos mais graves, cirurgia. Laura faz uso regular de medicamentos e mantém rotina de sono rigorosa —dois fatores essenciais no controle das crises.

Importante lembrar que presenciar uma crise exige calma: proteger a cabeça da pessoa, virar o corpo de lado e não colocar objetos na boca são medidas fundamentais. A crise deve ser cronometrada e, se durar mais de 5 minutos, é necessário acionar o SAMU.

Ao tornar sua história pública, Laura ajuda a reduzir o estigma da epilepsia, mostrando que é possível levar uma vida normal e produtiva com diagnóstico e tratamento adequados.