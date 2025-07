O corpo tenta avisar: por que a esofagite de Bolsonaro exige mais atenção

A esofagite de Bolsonaro chamou atenção de especialistas. Entenda os riscos, sinais graves e quando buscar ajuda médica urgente

A recente menção da esofagite do ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona uma condição comum, porém potencialmente perigosa: a inflamação do esôfago. Muito além de “azia”, esses quadros exigem atenção médica e acompanhamento rigoroso.

O que é esofagite?

A esofagite é o processo inflamatório que atinge a mucosa do esôfago — o tubo que conecta a boca ao estômago. Frequentemente causada pelo refluxo gastroesofágico (DRGE), ela se manifesta como dor ou ardor no peito, especialmente após refeições, e pode causar dificuldade para engolir ou feeling de alimento preso.

Sintomas que não podem ser ignorados

Embora azia seja o mais comum, alguns sinais chamam atenção:

Odinofagia: dor ao engolir, que pode indicar esofagite erosiva

Hemorragia digestiva: vômitos com sangue ou fezes escuras, indicativos de ulceração

Perda de peso inexplicada ou tosse persistente. Em casos graves, pode haver estreitamento do esôfago (estenose)

Esses sintomas superam a “simples” queimação e envolvem risco de anemia e complicações potencialmente graves.

Epidemiologia no Brasil

A DRGE acon­tece em cerca de 40% da população adulta mundial, com prevalência urbana estimada em 12% no Brasil. Entre pacientes com refluxo, de 3% a 16% desenvolvem esofagite erosiva. Já o esôfago de Barrett — complicação crônica — afeta cerca de 10–15% desses pacientes, totalizando aproximadamente 3 milhões de brasileiros.

O risco do esôfago de Barrett

O esôfago de Barrett é uma condição em que o epitélio do esôfago é substituído por tecido mais resistente, mas com tendência pré-maligna. Cerca de 10% dos pacientes com DRGE desenvolvem Barrett, que aumenta em até 125 vezes o risco de adenocarcinoma esofágico. A vigilância por endoscopia e biópsia (protocolo de Seattle) é essencial.

Diagnóstico: endoscopia é o “padrão-ouro”

A suspeita clínica deve ser confirmada com endoscopia digestiva alta, que avalia a extensão da inflamação e permite realizar biópsias, determinando o diagnóstico — inclusive de Barrett.

Tratamentos eficazes e prevenção

Inibidores de bomba de prótons (IBPs): Omeprazol, esomeprazol e outros promovem cura em até 90% dos casos erosivos em 8 semanas.

Mudanças no estilo de vida: evitar deitar após as refeições, elevar cabeceira da cama, reduzir consumo de café, álcool e alimentos gordurosos, perder peso e parar de fumar.

Acompanhamento contínuo: endoscopias de rotina se houver Barrett ou sintomas persistentes.

Curiosidade médica

Cirurgias abdominais, obesidade central e hérnia de hiato atrasam o esvaziamento gástrico e agravam o refluxo ácido. Isso aumenta a exposição do esôfago ao ácido e favorece complicações.

Embora muitas vezes subestimada como “azia”, a esofagite pode levar a condições graves como o esôfago de Barrett e até câncer esofágico. A atenção a sintomas como dor ao engolir, sangue nas fezes ou perda de peso é vital. O tratamento com IBPs e cuidados de rotina garante recuperação e reduz riscos futuros.

