Nutricionista alerta Jade Magalhães sobre atitude com filha: 'Causa desconfortos'

Especialista analisa impacto de atitude de Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, com a filha do casal Serena

Jade Magalhães, esposa do cantor Luan Santana, fez uma mudança drástica na alimentação após notar reações em sua filha, Serena, de apenas quatro meses. A influenciadora decidiu excluir alimentos com lactose da dieta por estar prejudicando a saúde da bebê. A atitude chamou atenção nas redes sociais e levantou um importante debate: a alimentação da mãe realmente afeta o bebê durante a amamentação?

Para entender os riscos e cuidados por trás dessa decisão, a CARAS Brasil conversou com a nutricionista Julia Bayeux, especialista em nutrição materno-infantil.

A alimentação da mãe pode mesmo provocar desconforto no bebê?

De acordo com a nutricionista, a alimentação da mãe pode provocar desconforto no bebê. Há situações em que componentes da dieta materna podem interferir diretamente na saúde do recém-nascido.

"Durante a amamentação, alguns componentes da alimentação materna podem passar para o leite e causar desconfortos no bebê, especialmente se ele apresentar alguma sensibilidade ou intolerância, como à proteína do leite de vaca ou à lactose. No caso de desconforto associado à lactose, que é raro, os sintomas mais comuns incluem cólicas intensas, distensão abdominal, diarreia com muco, assaduras persistentes e irritabilidade", explicou Julia.

Apesar disso, ela ressalta que o problema mais comum nos recém-nascidos não é a intolerância à lactose, mas sim outro distúrbio.

"É importante destacar que a intolerância à lactose em bebês é incomum, principalmente em recém-nascidos saudáveis. Já a alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é mais frequente, e nesse caso, a mãe pode ser orientada a excluir totalmente derivados lácteos da alimentação", alertou.

Como garantir a nutrição da mãe ao cortar alimentos como leite e derivados?

Seguir uma dieta restritiva requer atenção redobrada. A especialista enfatiza a necessidade de manter o equilíbrio nutricional durante esse período sensível.

"Quando uma mãe precisa seguir uma dieta restritiva, é essencial garantir a substituição adequada dos nutrientes excluídos. No caso da retirada do leite e seus derivados, é preciso atenção especial à ingestão de cálcio, vitamina D, proteínas e outros minerais importantes. Isso pode ser feito com o consumo de vegetais verde-escuros, leguminosas, oleaginosas, bebidas vegetais fortificadas e, em alguns casos, suplementação", afirmou Julia.

"O acompanhamento com um nutricionista é fundamental para garantir que a dieta continue equilibrada e suficiente para atender as necessidades nutricionais da mãe e, indiretamente, do bebê", completou.

É seguro reintroduzir alimentos com lactose após a exclusão?

A influencer relatou que já reintroduziu alimentos com lactose e percebeu que a filha 'ficou bem'. Mas a nutricionista diz que esse processo pode ser feito sem riscos:

"A reintrodução de alimentos potencialmente alergênicos ou que geram sintomas deve ser feita de forma gradual e sempre com orientação de um profissional de saúde, como pediatra ou nutricionista especializado. No caso da exclusão de leite e derivados por suspeita de alergia ou intolerância, o teste de reintrodução só deve ser feito após um período de retirada total dos alimentos (geralmente de 2 a 4 semanas), e quando o bebê estiver sem sintomas", explica.

Ela finaliza: "A reintrodução é feita com pequenas quantidades e observação contínua dos sinais do bebê. Se não houver reação, é possível seguir com a retomada da alimentação habitual da mãe."

