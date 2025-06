Nova previsão sobre o fim do tratamento de Preta Gil nos EUA é divulgada

A cantora Preta Gil está no país desde o dia 12 de maio para passar por um tratamento experimental do câncer no intestino após esgotar as possibilidades no Brasil

A cantora Preta Gil, de 50 anos, está nos Estados Unidos desde o dia 12 de maio para passar por um tratamento experimental do câncer no intestino após esgotar as possibilidades no Brasil . Durante este tempo, ela foi avaliada por centros clínicos como o Virginia Cancer Institute, em Washington, e iniciou a primeira etapa do tratamento no dia 10 de junho. Ela, no entanto, poderá passar o seu aniversário ainda no país.

Isso porque, de acordo com o site Terra, Preta deve retornar ao Brasil apenas em dois meses . Diante disso, a famosa, que faz aniversário no dia 8 de agosto, poderá estar seguindo o tratamento nos Estados Unidos durante a data especial.

Preta está hospedada em um apartamento, localizado em Nova York, cedido seus amigos: o publicitário Nizan Guanaes e a diretora editorial Donatela Meirelles.

Preta Gil durante o tratamento experimental do câncer | Foto: Reprodução/Instagram

Preta Gil surge em momento de intimidade com Flora Gil

Recentemente, a esposa e empresária do cantor Gilberto Gil, Flora Gil fez uma visita para sua enteada, Preta Gil, que está nos Estados Unidos tratando um câncer no intestino. Nos stories de seu perfil no Instgram, as duas apareceram de pijama e sorrindo. Na legenda, escreveu: "Tudo o que eu queria era ficar pertinho dela... as duas de pijama".

Recentemente, Preta Gil publicou uma bela homenagem no aniversário de Flora Gil."A sua presença entre nós é a prova de que o amor constrói, une e fortalece com respeito, intenção e querer bem. Sempre juntas aprendendo, vibrando, sorrindo e tudo que essa vida nos permitir", iniciou na legenda da publicação.

"Agradeço demais por cuidar de todos nós, em especial de mim, nesse momento tão difícil que estou passando. Você é alicerce, força e se faz presente incondicionalmente. Te desejo só coisas lindas, minha Mamis. Te amo muito. Feliz Aniversário!", completou a famosa. Veja!

