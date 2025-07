Nova estética de Anitta é tendência e especialista aponta: 'Melhora, mas não denuncia'

Mudança estética da cantora Anitta reflete padrão moderno de harmonização facial entre celebridades, segundo a especialista Denize Peruzzo

Mesmo após a repercussão de suas novas fotos há algumas semanas, o visual repaginado de Anitta (32) continua gerando análises e inspirando debates sobre estética e rejuvenescimento. Fora das redes sociais por um tempo, a cantora voltou aos holofotes com aparência considerada mais suave e natural e que vai além de simples procedimentos temporários.

Em entrevista à CARAS Brasil, Denize Peruzzo, especialista em harmonização facial, avaliou as imagens mais recentes da artista e apontou sinais de transformação que indicam mudanças cirúrgicas sutis, mas eficazes.

"Na minha avaliação sugestiva, por imagens publicadas, essa transformação não é apenas fruto de procedimentos conservadores. O contorno facial está mais reposicionado, o terço médio elevado e o olhar mais aberto. Tudo indica que ela tenha passado por um lifting cirúrgico, como o deep plane, uma técnica avançada que reposiciona os tecidos e promove um resultado mais natural e duradouro, preservando a expressão facial", explica.

A médica também destaca possíveis alterações nos lábios da cantora. Denize sugere que Anitta pode ter se submetido ao lip lift, cirurgia que encurta a distância entre o nariz e o lábio superior.

"Também é possível que tenha sido associado a um preenchimento labial, já que os lábios parecem mais cheios. Ainda há um leve edema, algo comum no período pós-procedimento, mas com o tempo isso tende a diminuir e o resultado ficará ainda mais natural", acrescenta Denize.

Mudança planejada e naturalidade como tendência

Segundo Peruzzo, o ponto mais impressionante da transformação de Anitta é o equilíbrio e a naturalidade do resultado.

“Independentemente da técnica, o mais importante é que a escolha parece ter sido bem planejada. Houve um cuidado em valorizar a beleza natural da Anitta, sem exageros.”

A especialista ainda pontua que o novo padrão estético entre celebridades valoriza a sutileza: “Hoje, o mais desejado é o rejuvenescimento sutil, aquele que melhora, mas não denuncia. O que Anitta mostra agora é uma versão dela mesma mais suave e com viço."

Outros sinais da transformação facial

Ao comparar imagens antigas com as mais recentes, Denize também observa outras possíveis intervenções estéticas que contribuíram para o novo visual da cantora.

Entre elas, destaca-se uma possível rinoplastia, com elevação da ponta do nariz e narinas mais expostas, além da remoção de volume na região do chamado “top model look” e da definição do ângulo da mandíbula: “Tudo isso contribui para uma face mais leve, delicada e jovial”, finaliza a especialista.

