Nos EUA, Preta Gil viaja para tentativa de tratamento experimental do câncer

Nesta segunda-feira, 2, a cantora Preta Gil, que está no país desde maio, vai a Washington para uma nova avalição médica ao lado do filho e amigas

Nesta segunda-feira, 2, a cantora Preta Gil, de 50 anos, surgiu, em foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram, a caminho de Washington, capital dos Estados Unidos, para uma nova avaliação médica . Isso porque a artista está no país desde o dia 12 de maio para passar por um tratamento experimental do câncer no intestino. Ela foi diagnosticada com o tumor em janeiro de 2023 .

No registro, Preta Gil posou sorridente ao lado do filho, Francisco Gil, e das amigas, Ju de Paulla e Marina Morena, dentro de um veículo: "Partiu Washington! Eu e meus amores", escreveu Preta na imagem. O episódio acontece após a cantora passar por Nova Iorque, onde também foi avaliada por profissionais.

Confira, abaixo, o registro:

Preta Gil a caminho de Washington, nos Estados Unidos - Foto: Reprodução / Instagram

Em uma mensagem enviada à amigos próximos, ela disse: "Estou indo a Washington para ter uma consulta com um médico que tem um protocolo muito bom para o câncer que eu tenho. Estou morrendo de medo, mas estou também com o coração transbordando de amor, pelo amor que vocês me dão, que é fundamental para que eu suporte tudo isso".

Tratamento nos Estados Unidos

A viagem aos Estados Unidos faz parte da nova etapa do tratamento do tumor de Preta. Isso porque ela esgotou as possibilidades no Brasil . Em abril, ela contou durante a sua participação no Domingão com Huck, da TV Globo, que iria viajar em busca de tratamento.

"No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", disse.

Preta Gil viajou aos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos Marcelo Azevedo e Malu Barbosa e da médica Roberta Saretta.

No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando. Na ocasião, ela passou por exames que irão revelar se ela poderá compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental, nos Estados Unidos.

