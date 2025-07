Nora de Victoria Beckham exibe cicatriz gigante nas costas após cirurgia dolorosa

Namorada de Cruz Beckham - filho de Victoria Beckham e David Beckham -, Jackie Apostel compartilha detalhes sobre recuperação e enfrentamento da coluna torta

Jackie Apostel, compositora brasileira e namorada de Cruz Beckham - que é filho de Victoria Beckham e David Beckham -, celebrou nas redes sociais o primeiro ano após passar por uma cirurgia de fusão espinhal para corrigir escoliose . Em post no Instagram, ela exibiu a cicatriz impressionante em suas costas e contou os desafios vividos no pós-operatório.

“Inferno absoluto” no pós-operatório

A artista descreveu os primeiros 14 dias após a cirurgia como um “inferno absoluto”. Mesmo assim, surpreendeu ao retornar ao estúdio apenas 25 dias depois,. Em suas palavras: “As 2 semanas seguintes foram um verdadeiro inferno, mas acho que o que realmente me manteve firme foi ter algo para voltar.”

O incentivo da família, especialmente de Cruz, foi decisivo para sua força emocional.

"Hoje faz um ano que fiz minha cirurgia de escoliose, então estamos comemorando com um vestido volumoso e uma pintura. Estou sentada aqui, refletindo um pouco, e, estranhamente, entrei naquele dia, no ano passado, sem medo algum. Enganei completamente a minha mente, fazendo-a acreditar que não era grande coisa. As duas semanas seguintes foram um verdadeiro inferno, mas acho que o que realmente me manteve firme foi ter algo para o que voltar. Eu estava determinada a retornar ao estúdio no máximo um mês após a operação. Vinte e cinco dias depois, já estávamos de volta. Eu jamais teria conseguido fazer isso durante aquelas duas semanas se não estivesse cercada por tanto apoio e tanto amor", disse ela.

E completou: "As pessoas enfrentam situações muito piores do que essa todos os dias, e, em momentos em que você está física e mentalmente fragilizada, percebe o quanto uma conversa e um gesto de conforto podem fazer uma diferença enorme. Ter alguém cuidando de você o tempo todo, ajudando, amando... Um ano depois, na maioria dos dias eu até esqueço que passei por isso. Há momentos em que me sinto estranha com o meu corpo — mas todo mundo sente isso, em algum grau. Pareço meio doida calçando sapatos ou saindo de carros, e não consigo passar longas noites de salto alto. Exceto por isso... sigo arrasando".

Por fim, ela disse: "Resumindo: sempre tenha por perto pessoas que realmente estejam com você. A parte mais difícil da cirurgia e da recuperação foi, curiosamente, o lado mental. Durante semanas depois da operação, eu ligava para as pessoas chorando, preocupada por não estar sendo produtiva ou — sei lá — com algum medo psicológico maluco, porque a medicação te deixa estranha e sensível, especialmente se você já lida com ansiedade, etc. Então, aqui vão meus dois humildes pensamentos do dia: Cerque-se de amor, amizade e carinho genuíno. Tenha algo pelo que ansiar, algo para o qual voltar — seja lá o que você estiver enfrentando. E lembre-se de verificar como estão as pessoas à sua volta. Pode estar fazendo uma enorme diferença — e você nem imagina".

Quem é Jackie Apostel

Nacionalidade: brasileira

Profissão: compositora, ex-integrante da girl band Schutz

Carreira musical: primeiro EP “Reformation a side” já soma mais de 1 milhão de execuções

Relacionamento: Ela está com Cruz Beckham desde abril do ano passado; apresenta proximidade com Victoria e David Beckham, participando de eventos da família (Paris Fashion Week, Natal em Miami, entre outros)

O que é cirurgia de escoliose (fusão espinhal)?

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, considera-se escoliose uma curvatura lateral da coluna superior a 10°. O tratamento com fusão espinhal envolve:

Alinhar as vértebras com uso de hastes metálicas e parafusos.

Promover a fusão das vértebras adjacentes com enxerto ósseo ou substâncias substitutas.

Requer internação prolongada e repouso, evitando esforço físico.

Reabilitação com fisioterapia, visando mobilidade e fortalecimento muscular para estabilidade da coluna.

Geralmente, a recuperação demanda de 6 meses a 1 ano, dependendo da gravidade e do organismo do paciente.