Noivo de Juliette revela diagnóstico e médica alerta para os sinais: 'Uma infecção'

Noivo de Juliette Freire (35), Kaique Cerveny (27) está bem e recuperado, mas enfrentou uma situação bastante delicada em sua saúde nas últimas semanas. O atleta de crossfit precisou ser internado em um hospital após sentir mal-estar e dores abdominais por dias seguidos. Após estes sinais, ele recebeu o diagnóstico de hepatite A , uma infecção causada por um vírus que afeta o fígado. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giovana G. De Paula.

A piora dos sintomas aconteceu mesmo no último fim de semana, durante um evento organizado por Juliette no Rio de Janeiro. "Aí eu não me senti nada bem. Comecei a sentir uma dor abdominal mais forte e a gente suspeitava de dengue até então [...] fizeram uns exames e as enzimas do fígado estavam muito alteradas. Os médicos sinalizaram que eu ia precisar ser internado, pois era um caso um pouco grave", explicou Kaique em entrevista ao 'gshow'.

O que diz a especialista?

Dra. Giovana G. De Paula, que exerce a profissão de médica generalista na Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SP), explica o quadro: "Hepatite A é uma infecção aguda no fígado causada pelo vírus da hepatite A (HAV)".

"A transmissão ocorre principalmente via fecal-oral, por água ou alimentos contaminados e por contato próximo com pessoas infectadas. O vírus não provoca infecção crônica, e após a recuperação a pessoa adquire imunidade permanente", declara. Abaixo, confira os principais sintomas:

Fadiga;

Mal-estar;

Febre;

Dores musculares;

Náuseas;

Vômitos;

Dor abdominal;

Diarreia ou constipação;

Urina escura, fezes claras e icterícia (pele e olhos amarelados);

"Os sintomas surgem entre 15 a 50 dias após a infecção (média de 30 dias) e duram cerca de até dois meses. Em crianças, a infecção costuma ser assintomática ou com sintomas leves, semelhantes a uma virose", diz.

Dados que chamam atenção

A estratégia global da Organização Mundial da Saúde (OMS) para hepatite, endossada por todos os Estados-Membros da OMS, visa reduzir as novas infecções por hepatite em 90% entre 2016 e 2030. Por isso, a Dra. Giovana G. de Paula chama a atenção.

"O Brasil é classificado como de endemicidade intermediária para hepatite A – a doença circula, mas sem disseminação intensa. Em 2024 foi observada maior ocorrência em regiões com enchentes, por contaminação da água. Ou seja, ainda há registro contínuo de casos e surtos, especialmente em adultos suscetíveis e áreas com falhas no saneamento ou condições de higiene", afirma.

'Qualquer pessoa pode contrair'

Após passar alguns dias hospitalizado, ele voltou aos treinos, mas de forma leve e garantiu que está quase curado. O noivo da ex-BBB tem uma rotina intensa de treinos e é bastante preocupado com sua saúde. Apesar disso, a Dra. Giovana G. de Paula esclarece que qualquer pessoa pode desenvolver infecções.

"Independente de preparo físico e alimentação rigorosa, qualquer pessoa pode contrair infecções virais como hepatite A, especialmente se houver consumo de água ou alimentos contaminados, contato com pessoas infectadas, ou práticas na rotina que aumentem esse risco (como em viagens, restaurantes fora de casa ou contato próximo sem higiene adequada). A alta performance física protege o corpo em muitos aspectos, mas não confere imunidade contra agentes infectocontagiosos", reforça.

Existe tratamento?

A Dra. Giovana G. de Paula esclarece que não há um tratamento antiviral específico para hepatite A, mas destaca alguns cuidados e protocolos realizados no atendimento de pacientes que testem positivo para este diagnóstico.

"Hidratação adequada, controle de náuseas e vômitos. Dieta leve e sem álcool – abstinência recomendada por pelo menos seis meses. Evitar medicamentos tóxicos ao fígado como paracetamol, diclofenaco, nimesulida. Casos graves com insuficiência hepática aguda exigem internação hospitalar e, em raríssimas ocorrências, podem precisar de transplante de fígado", finaliza a especialista.

