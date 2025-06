Noivo de Juliette faz alerta após descobrir diagnóstico: 'Não tomei vacina'

O atleta Kaique Cerveny falou sobre seu diagnóstico após complicações no fígado; noivo de Juliette precisou ser internado após dores

Noivo de Juliette Freire, Kaique Cerveny enfrentou uma situação bastante delicada em sua saúde nas últimas semanas. O atleta de crossfit precisou ser internado em um hospital após sentir mal-estar e dores abdominais por dias seguidos.

A piora dos sintomas aconteceu mesmo no último fim de semana, durante um evento organizado por Juliette no Rio de Janeiro. " Aí eu não me senti nada bem. Comecei a sentir uma dor abdominal mais forte e a gente suspeitava de dengue até então ", explicou Kaique em entrevista ao 'gshow'.

" Quando fui para o hospital, fizeram uns exames e as enzimas do fígado estavam muito alteradas. Os médicos sinalizaram que eu ia precisar ser internado, pois era um caso um pouco grave ", continuou o atleta. Após três dias de internação, o noivo de Juliette foi diagnosticado com hepatite A, uma infecção causada por um vírus que afeta o fígado.

A doença pode ser transmitida através da ingestão de alimentos ou líquidos contaminados pelo vírus. Kaique Cerveny ainda explicou que tomou a vacina somente contra hepatite B.

"É como se a pessoa pegasse uma catapora, você pega uma vez só. Pegou uma vez, não pega mais. Você cria os anticorpos necessários para não pegar de novo. Depois que você pega, suas enzimas do fígado voltam ao normal. Temos que tomar vacina, eu não tomei na época. Acho que, antigamente, quando tomei para a hepatite B, não podia tomar as duas juntas. Agora parece que pode ", alertou ele, por fim.

Kaique Cerveny comenta quadro de saúde após complicações no fígado

Kaique Cerveny usou as redes sociais na tarde de segunda-feira, 23, para atualizar seu quadro de saúde. Nos últimos dias, o atleta precisou ficar internado após sentir fortes dores abdominais.

Em seu perfil oficial, o companheiro da cantora explicou que está melhorando gradativamente e, com isso, tem retomado a rotina de exercícios físicos de forma moderada. Além disso, ele também contou que realizou novos exames para descobrir se as enzimas do fígado diminuíram.

Apesar da melhora, o noivo de Juliette explicou que segue com os olhos em tom amarelado. "Mas eu ainda estou com o olho bem amarelo. Acho que minha pele ficou um pouco melhor, mas o olho ainda está [amarelado]. Deu uma baqueada bem grande, fiquei esses dias bem mole, não conseguia fazer nada, só ficar deitado. O corpo ficou bem desgastado", relatou ele, que recebeu alta hospitalar no sábado, 21.

