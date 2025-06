Noivo de Juliette é diagnosticado e médica cita quando procurar ajuda: 'Avaliação imediata'

Após diagnóstico de Kaique Cerveny, a médica Patrícia Almeida explica para CARAS Brasil quando existe sinal de alerta e o que fazer diante dos sintomas

Após aparecer com os olhos amarelados, o influenciador Kaique Cerveny, noivo da cantora Juliette Freire, foi diagnosticado com hepatite A. O caso acendeu um alerta para os cuidados com a saúde hepática e os sinais que o corpo dá quando algo não vai bem.

Em entrevista para a CARAS Brasil, a gastroenterologista e hepatologista Dra. Patrícia Almeida explicou os principais sintomas da hepatite A, como identificar os sinais de alerta e por que é fundamental procurar atendimento médico o quanto antes.

Olhos e pele amarelados: quando é hora de buscar ajuda?

De acordo com a especialista, a icterícia é um dos sintomas mais visíveis e importantes que indicam alterações no funcionamento do fígado, como aconteceu com Kaique.

“Qualquer sinal de icterícia – mesmo que sutil – exige avaliação médica imediata. A icterícia não é uma doença, mas sim uma manifestação clínica de que algo está errado, muitas vezes relacionado ao fígado ou às vias biliares”, explica a médica.

Ela também chama atenção para outros sintomas que podem surgir em conjunto e que não devem ser ignorados.

“Outros sintomas que costumam acompanhar e aumentam o grau de alerta incluem: fadiga intensa, náuseas, vômitos, dor abdominal (especialmente do lado direito), urina escura, fezes esbranquiçadas, febre e perda de apetite. Esses sinais não devem ser minimizados, pois podem indicar condições potencialmente graves”, alerta.

Diagnóstico rápido pode evitar complicações

O caso de Kaique exigiu uma bateria de exames para chegar ao diagnóstico da hepatite A. Segundo a Dra. Patrícia, esse processo é essencial e deve ser feito com agilidade.

“A entrevista médica e o exame físico são essenciais para nortear a investigação. Exames de sangue que avaliam função hepática, níveis de bilirrubina, marcadores virais, função de coagulação, entre outros”, detalha.

Além dos exames laboratoriais, os de imagem também são frequentemente solicitados: “Exames de imagem como ultrassonografia abdominal são frequentemente solicitados para avaliar o fígado e as vias biliares”, complementa.

E, em alguns casos, pode ser necessário recorrer a exames mais complexos para compreender completamente o quadro clínico:

“Em casos específicos, a tomografia ou a ressonância magnética podem ser necessários. A celeridade no diagnóstico é essencial porque algumas causas de icterícia exigem intervenção médica imediata para evitar desfechos desfavoráveis”, finaliza a médica.

