Noivo de Juliette é diagnosticado e médica alerta: 'Adquirida por água ou alimentos contaminados’

Médica Patrícia Almeida detalha à CARAS Brasil o que causou olhos amarelados no noivo de Juliette e reforça importância de investigar sinais no fígado

Kaique Cerveny, noivo da cantora Juliette Freire, foi diagnosticado com hepatite A após surgir com os olhos visivelmente amarelados. O influenciador precisou passar por uma série de exames para que os médicos entendessem o que estava provocando a alteração.

Em entrevista à CARAS Brasil, a gastroenterologista e hepatologista Dra. Patrícia Almeida explicou os impactos da hepatite A, os riscos da icterícia e a importância de investigar alterações no fígado com urgência.

O que causa olhos e pele amarelados?

Segundo a especialista, o sintoma que primeiro chamou atenção no caso de Kaique indica um possível comprometimento hepático.

"Quando o fígado não está funcionando adequadamente, ele perde a capacidade de metabolizar e eliminar uma substância chamada bilirrubina, que é resultado natural da degradação dos glóbulos vermelhos. Essa substância, ao se acumular no sangue, confere à pele e às mucosas – principalmente os olhos – uma coloração amarelada. Esse quadro clínico é chamado de icterícia, e é sempre um sinal de que algo precisa ser investigado com brevidade", explicou.

Hepatite A e dengue também causam icterícia?

No início, os médicos que cuidavam do influenciador, suspeitaram de hepatite e dengue. E a médica garante que as duas doenças causam a mudança na coloração dos olhos e não devem ser subestimadas. Ambas as doenças, apesar de diferentes, podem afetar o funcionamento do fígado.

"A hepatite A é uma infecção viral que atinge diretamente o fígado, provocando uma inflamação que pode comprometer temporariamente suas funções, inclusive a de eliminar a bilirrubina. A dengue, embora seja uma infecção sistêmica, também pode causar comprometimento hepático transitório. Em ambos os casos, o fígado inflama, e o metabolismo da bilirrubina se torna ineficiente, resultando na icterícia. São quadros que, embora muitas vezes autolimitados, devem ser acompanhados com critério e atenção médica especializada", afirmou a médica.

Quais doenças os médicos investigam nesses casos?

A icterícia é um sinal importante e pode ser causada por diferentes enfermidades. No caso do influenciador, até que o diagnóstico fosse fechado, foi preciso investigar uma série de possibilidades.

"Diante de icterícia e alterações nas enzimas hepáticas, é imprescindível abrir uma investigação clínica ampla. As principais hipóteses diagnósticas incluem hepatites virais agudas (como hepatite A, B, C e E), infecções sistêmicas com acometimento hepático (como dengue, mononucleose e citomegalovírus), reações a medicamentos, doenças autoimunes hepáticas, obstruções das vias biliares e causas metabólicas menos frequentes. Um quadro como o de Kaique exige uma abordagem sistemática, com exames laboratoriais e de imagem. Raramente há necessidade de biópsia hepática. A precisão do diagnóstico é fundamental para direcionar o tratamento adequado e prevenir complicações", destacou.

Fígado: um alerta silencioso

Apesar da hepatite A ser uma doença com alta taxa de cura, a médica reforça que o quadro serve de alerta para a população.

"O caso recente envolvendo o Kaique Cerveny, namorado da cantora Juliette, reacende um alerta importante: alterações no fígado não escolhem idade, classe social ou visibilidade pública. A hepatite A, uma das hipóteses levantadas, é uma infecção com transmissão fecal-oral – ou seja, adquirida por ingestão de água ou alimentos contaminados. A boa notícia é que ela é prevenível por vacina, disponível gratuitamente no SUS para crianças e grupos de risco", lembrou.

Por fim, a médica reforça que o fígado raramente emite sinais, mas quando o faz, é porque a atenção precisa ser imediata:

"Casos como esse mostram que saúde do fígado é um tema que precisa estar em pauta. O fígado é um órgão silencioso, mas essencial. Quando ele fala, é porque algo precisa ser investigado com urgência – e com responsabilidade".

