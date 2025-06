Noivo de Juliette comenta quadro de saúde após complicações no fígado

Kaique Cerveny, noivo de Juliette, contou como tem se sentido após receber alta hospitalar e revelou que o corpo ficou 'bem desgastado'

Noivo de Juliette, Kaique Cerveny usou as redes sociais na tarde de segunda-feira, 23, para atualizar seu quadro de saúde. Nos últimos dias, o atleta precisou ficar internado após sentir fortes dores abdominais.

Em seu perfil oficial, o companheiro da cantora explicou que está melhorando gradativamente e, com isso, tem retomado a rotina de exercícios físicos de forma moderada. Além disso, ele também contou que realizou novos exames para descobrir se as enzimas do fígado diminuíram.

"Consegui fazer meu treino hoje. Fiz 30 minutinhos de bike só, porque ainda não posso fazer nada muito extravagante. Fiz uns exames de sangue hoje cedo, para ver se minhas enzimas do fígado caíram mais, e eu acho que já caíram", declarou Kaique Cerveny.

Apesar da melhora, o noivo de Juliette explicou que segue com os olhos em tom amarelado. "Mas eu ainda estou com o olho bem amarelo. Acho que minha pele ficou um pouco melhor, mas o olho ainda está [amarelado]. Deu uma baqueada bem grande, fiquei esses dias bem mole, não conseguia fazer nada, só ficar deitado. O corpo ficou bem desgastado ", relatou ele, que recebeu alta hospitalar no spabado, 21.

Vale lembrar que Kaique Cerveny não divulgou qual foi o seu diagnóstico. No entanto, durante sua internação, Juliette chegou a revelar que os médicos suspeitavam de dengue ou hepatite A.

Kaique Cerveny atualiza quadro de saúde - Reprodução/Instagram

Como foi o pedido de casamento de Juliette?

Recentemente, em entrevista ao 'PodDelas', Juliette abriu o coração ao falar um pouco sobre seu relacionamento com Kaique Cerveny. Juntos há quase dois anos, os dois ficaram noivos oficialmente em novembro de 2024, quando o companheiro da cantora fez o pedido de casamento durante um jantar especial de aniversário da amada.

A ideia de dar um passo a mais na relação, no entanto, surgiu bem antes. A campeã do BBB 21, da TV Globo, contou que o noivo quase 'cancelou' o primeiro pedido após algumas páginas noticiarem o fato, que seria surpresa. O momento especial havia sido preparado por Kaique Cerveny em uma viagem do casal à Fernando de Noronha; confira mais detalhes!

Leia também: Juliette vence mais uma vez e realiza sonho em retorno à Globo: 'A minha vida é assim'