Nivea Stelmann explica internação durante visita ao Brasil

No Brasil, Nivea Stelmann revelou que estava internada em um hospital no Rio de Janeiro; atriz mora nos EUA desde 2017

A atriz Nivea Stelmann assustou os seguidores na sexta-feira, 11, ao revelar em suas redes sociais que estava internada em um hospital no Rio de Janeiro. A artista, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, explicou que seguiu para a unidade de saúde pouco após desembarcar no Brasil.

De acordo com Nivea, a internação se deu apenas para a realização de exames de rotina. A atriz, que passou a receber inúmeras mensagens de preocupação ao surgir internada, garantiu que está tudo bem.

"Gente, estou ótima, maravilhosa. [Acabei] recebendo muitas mensagens perguntando se estou bem, estou muito bem. [São] exames de rotina, aí me interno para fazer tudo de uma vez e ficar livre e cuidar de mim. Quando venho ao Brasil, dou preferência aos médicos brasileiros e ao hospital brasileiro, porque aqui o tratamento é super mega ultravip ", explicou a famosa.

Nivea ainda foi surpreendida com um show particular de um violinista em seu quarto no hospital. Em registros publicados por ela, é possível notar o músico tocando clássicas aberturas das novelas de sucesso de Manoel Carlos.

"Estou aqui na [Clínica] São Vicente, sendo muito bem tratada, acho que não vou voltar para casa. Vai entrar um violinista aqui agora para fazer um showzinho, não estou aguentando!", declarou a atriz, bastante animada com a surpresa.

Na manhã deste sábado, 12, já fora do hospital, Nivea Stelmann reforçou que está bem e se internou apenas para realizar alguns exames: " Gente! Estou ótima! Já no salão [de beleza] recuperando minha dignidade ", brincou ela. E completou: " Só exames de rotina. Excelentes resultados, nada demais ".

Vale lembrar que a famosa mora em Orlando, na Flórida, com o marido, Marcus Rocha, e os dois filhos, Miguel e Bruna, desde 2017.

Nivea Stelmann explica internação no Rio - Reprodução/Instagram

Nivea Stelmann revela que a família crescerá

Recentemente, Nivea Stelmann revelou que a sua família e do marido, Marcus Rocha, com quem está há mais de 10 anos, crescerá. Com fotos do chá revelação, a famosa contou que eles foram promovidos a avós.

Mãe de Bruna Stelmann, de 11 anos, e de Miguel Frias, fruto do relacionamento vivido com Mário Frias, a ex-global esclareceu que será avó de um bebê de seu enteado, Joca. Nivea Stelmann então postou os cliques da comemoração e mostrou que o jovem será pai de um menino; confira os registros!

Leia também: Longe das novelas, Nivea Stelmann diz que se aposentou: 'Deixei um legado'