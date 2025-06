Neymar Jr atualiza seu estado de saúde após testar positivo para covid-19

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 10, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 10, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. No último sábado, 7, o clube divulgou um comunicado revelando que o atleta estava afastado dos treinos após ser diagnosticado com covid-19.

Na imagem compartilhada, o jogador usando uma máscara facial. Ele olha para a câmera e segura um teste rápido para covid-19. Na legenda, ele adicionou: "Lili cantou", indicando que o teste deu negativo e, com isso, ele está liberado para retomar suas atividades.

Post de Neymar no Instagram

Comunicado do Santos

No último sábado, o time informou: "Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica", informou a equipe.

Leilão de Neymar

Após testar negativo para a Covid-19, Neymar deverá marcar presença nesta terça-feira na 5ª edição do Leilão Beneficente Instituto Neymar Jr, no Mercado Livre Hall, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O evento, que visa arrecadar fundos para a entidade dedicada a ampliar oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade, tem uma extensa relação de itens a serem arrematados, que incluem experiências com famosos e itens raros. Leia mais!

Ainda nos últimos dias, Neymar Jr rebateu as críticas que recebe na internet. Ele foi criticado por ir a eventos enquanto está fora dos campos. Porém, o atleta disse que não concorda com as críticas sobre sua vida e entende quando criticam seu desempenho no trabalho. Veja o que ele disse.

