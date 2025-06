Ney Matogrosso fala sobre não ter sido contaminado na epidemia de Aids

Relembre o que Ney Matogrosso falou sobre não ter sido contraído o vírus HIV durante a epidemia de Aids na década de 1980

O cantor Ney Matogrosso viu amigos sofrendo com a epidemia de Aids na década de 1980. Apesar de ter se relacionado com pessoas que tiveram o vírus HIV, ele não contraiu a doença. Tanto que ele já falou sobre ter conseguido escapar do vírus.

Em uma entrevista ao TV Fama em 2017, o artista falou sobre não ter sido infectado e negou o boato de que teria estudado por causa disso. "Ninguém me estudou não, isso é onda e boato. Eu realmente tive contato com pessoas que tinham o vírus e eu não tive. Mas eu também não tenho explicação e não fico dando mole. Não vou agora acreditar que sou uma pessoa imune porque acho que dei sorte", disse ele na época.

Além disso, Ney comentou sobre sua amizade com Cazuza, com quem viveu um breve relacionamento. "O Cazuza foi um dos amores da minha vida. Hoje, nossa relação se ele estivesse vivo seria de amizade, como foi até o fim da vida dele. O namoro já não existia mais, mas o amor permaneceu e permanece até hoje. A morte não apaga essas coisas de dentro da gente", afirmou.

História de Ney Matogrosso

O cantor Ney Matogrosso surpreendeu ao contar a história de quando arrancou um pedaço da mão de um homem durante uma sessão de terapia. Em participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, ele disse que participou de uma terapia de alto-impacto baseada no método Fischer-Hoffman para romper com padrões emocionais.

Então, a terapeuta o levou para uma vivência para acessar sua raiva e eliminar o sentimento. "Ela me levou pro meio do mato. Na hora que eu estava deitadinho na natureza achando que ia ser acalentado, jogaram outro colchonete em cima de mim e dois homens pularam em cima. Fiquei tão furioso que arranquei um pedaço da mão do homem. E eles disseram pra mim: ‘É isso que você tem que liberar dentro de você!’. A fúria!", disse ele.

O artista ainda contou como se sentiu após a experiência. "As pessoas perguntavam pra mim do processo, eu tinha tremores. Passado o tempo eu fui entendendo, aquilo revolveu uma lama dentro de mim que nunca tinha sido tocada. Essas questões familiares veio tudo à flor da pele", declarou.