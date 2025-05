O cantor Netinho recebeu alta hospitalar no dia 9 de maio após concluir a terceira etapa do tratamento contra um tipo raro de linfoma

Nesta quarta-feira, 14, o cantor Netinho, de 58 anos, surgiu, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o seu retorno às atividades físicas em meio à luta contra um câncer. O registro acontece após ele receber alta hospitalar no dia 9 de maio. Isso porque ele concluiu a terceira etapa do tratamento contra um tipo raro de linfoma.

No registro, Netinho surgiu pedalando uma bicicleta em uma ciclovia e deu bom dia para os seus seguidores:“Nada faço de atividade física sem a autorização da minha querida médica. Depois de meses sem pedalar, estou de volta“, escreveu na legenda da publicação.

Confira:

Diagnóstico

Netinho, dono do hit Milla, descobriu o tumor em fevereiro deste ano. Na ocasião, ele foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

O cantor, inclusive, avisou que não voltará a cumprir a sua agenda profissional tão cedo. Isso porque ela segue o tratamento de quimioterapia e se submeterá a um tranplante de medula.

Após cumprir a terceira etapa, ele celebrou: "Acabou ontem a quimioterapia dessa terceira temporada. Devo entrar agora em baixa imunidade, não sei para quanto vai baixar. Ficarei uns três ou quatro dias aqui no hospital. Vou para casa e, daqui uns 10 ou 15 voltarei para fazer a quarta temporada [sessão]. Não senti dor alguma, incômodo algum, deu tudo certo, excelente. Vamos que vamos!", declarou.

Na legenda, Netinho ainda agradeceu aos médicos responsáveis por seus cuidados e aos fãs: "Bom dia! Glória a Deus que vem iluminando minha Dra. Glória Bomfim Arruda e toda a sua equipe de médicos! Muito obrigado a todos os queridos que estão orando por mim", escreveu.

E adicionou: "Acabou a quimioterapia da Terceira Temporada, nada senti de ruim, deu tudo certo. Daqui a alguns dias irei pra casa na terceira Alta e voltarei em 12 dias para a Quarta Temporada da série SOB AS BÊNÇÃOS DE DEUS".

