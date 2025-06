Netinho revela detalhes do tratamento contra o câncer

Internado em Salvador, o cantor Netinho conta quais são os próximos passos contra o câncer no sistema linfático

O cantor Netinho revelou quais são os próximos passos do seu tratamento contra o câncer no sistema linfático. Ele está internado em Salvador, Bahia, para o tratamento de quimioterapia.

Em um vídeo nas redes sociais, o artista revelou que tem mais duas rodadas de quimioterapia antes de finalizar o tratamento. Apesar disso, ele já se livrou do tumor e se considera curado.

"Bom dia, sou Netinho, estou aqui no Hospital Aliança Star, Rede D'Or, Salvador, Bahia, vou fazer um resuminho para quem vê pela primeira vez. Comecei a fazer uma quimioterapia depois que foi descoberto que eu tinha um câncer, um linfoma, e estou aqui na quinta temporada, só falta uma", disse ele.

E completou: "Estou curado do câncer desde o dia 6 de junho. Mesmo assim, por ouvir meus médicos, decidi terminar a quimioterapia. Estou terminando a quinta [sessão], vou para casa sábado, fico uma semana, volto para fazer a sexta [sessão] e última e sairei no dia do meu aniversário, 12 de julho, terminando tudo. Olha que maravilha! Vamos que vamos! Bom dia para todos, fiquem com Deus".

Netinho ainda contou que está pesando 72 kg e ficou inchado por causa do medicamento com corticoide. "Durante os dias de químio, tomo muito corticoide que aumentam artificialmente o meu peso. Quando paro de tomar corticoide, e parei há 3 dias, meu peso vai voltando à realidade. Tive mais uma maravilhosa noite de sono, tudo certo", afirmou.

A cura de Netinho

O cantor Netinho surpreendeu ao comparar os exames médicos que fez durante seu tratamento contra o câncer em 2025. Inclusive, ele deu a informação de que o tumor desapareceu após o tratamento intensivo de quimioterapia que ele realizou nos últimos tempos.

Na foto, Netinho comparou os exames de imagem que fez no mês de janeiro de 2025 e também em junho de 2025, nos quais é possível ver o resultado positivo do tratamento, já que o tumor desapareceu.

Na legenda do post, o artista destacou a alegria de ver sua recuperação. "Aleluia!!!! No exame PET/CT que eu fiz nessa sexta-feira 6 JAN 2025, não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado. Deus orientou minha querida amiga e médica Dra. Glória Bonfim Arruda @gbomfim23 e toda a sua incrível equipe de médicos. Deus me orientou também em tudo que fiz e estou fazendo", disse ele.

E completou: "Apesar do resultado fantástico do meu exame, conversei hoje com Dra. Glória e ela me disse que terminarei todo o tratamento fazendo as duas últimas sessões de químio para consolidar o resultado. Liguei também para o meu querido amigo Dr. Roberto Kalil Filho @drrobertokalil e pedi sua orientação. Ele me sugeriu terminar o tratamento de quimioterapia. Então estou aqui firme e forte já na 5ª temporada da químio e restará apenas mais uma".