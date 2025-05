Netinho celebra alta hospitalar após terceira etapa de tratamento contra o câncer

Em tratamento contra o câncer, Netinho comemorou alta hospitalar e emocionou ao mostrar gesto de fé e carinho aos pacientes do hospital

Nesta sexta-feira, 9, o cantor Netinho recebeu alta hospitalar após concluir a terceira etapa de seu tratamento contra um tipo raro de linfoma, câncer que se origina no sistema linfático. Sempre próximo dos fãs, o artista fez questão de dividir o momento de alegria nas redes sociais.

"Bom dia, eu sou o Netinho, estou aqui no Hospital Aliança Star, em Salvador, Bahia. Estou de alta, olha que beleza, estou indo para casa", celebrou Netinho.

O cantor já havia usado as redes no último domingo, 4, para anunciar que a fase de quimioterapia havia chegado ao fim. Agora, com a alta confirmada, ele aproveitou para mostrar um gesto especial: a plantinha que cultiva no hospital e simboliza o desejo de força, paciência e disciplina para todos os pacientes em tratamento.

"Como sempre faço, vou mostrar aqui a plantinha que eu plantei. Tem uma flor só, olha que linda, mas está cheia de brotinho, vai encher, olha aqui. E sempre que plantar essa flor aqui é para que ela emane para todos os doentes e pacientes que estão aqui no hospital, fé, disciplina, principalmente paciência", disse ele.

"Para fazer um tratamento no hospital, é preciso da gente muita paciência porque são muitos tratamentos com os enfermeiros, muitos cuidados. Às vezes, a gente perde um pouco a paciência. Então, a gente tem que ter, acima de tudo, paciência, que eu desejo para todos aqui. Que Deus abençoe a todos", desejou.

Assista:

Próximos passos do tratamento

O cantor Netinho usou as redes sociais no domingo, 4, para compartilhar atualizações a respeito de seu quadro de saúde. Na ocasião, o artista, diagnosticado com câncer no sistema linfático, contou que já finalizou a terceira quimioterapia.

Por meio de um vídeo publicado em seu perfil, Netinho relatou como tem se sentido e aproveitou o momento para explicar quais serão os próximos passos de seu tratamento contra a doença. De acordo com o cantor, a terceira quimioterapia foi um sucesso e, até o momento, não sentiu nenhum efeito colateral.

"Acabou ontem a quimioterapia dessa terceira temporada. Devo entrar agora em baixa imunidade, não sei para quanto vai baixar. Ficarei uns três ou quatro dias aqui no hospital. Vou para casa e, daqui uns 10 ou 15 voltarei para fazer a quarta temporada [sessão]. Não senti dor alguma, incômodo algum, deu tudo certo, excelente. Vamos que vamos!", declarou ele na ocasião.

