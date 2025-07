Nattan surge no hospital e revela o que aconteceu: 'Muito forte'

O cantor Nattan compartilhou que precisou de atendimento médico na manhã desta terça-feira, e compartilhou o que estava sentindo

O cantor Nattan compartilhou em suas redes sociais que precisou de atendimento médico na manhã desta terça-feira, 8, e compartilhou o que estava sentindo antes de procurar o hospital. A namorada dele, a atriz e ex-BBB Rafa Kalimann, acompanhou o artista na unidade de saúde e atualizou os fãs sobre o estado de saúde dele.

"Hoje eu acordei muito mal. Muita febre, o corpo quebrado, dor de cabeça. Acho que a virose me pegou. Na verdade, já tinha me pegado no show que eu falei em Minas Gerais. Tomei um soro e fui fazer o show e disse que não estava 100 por cento. E agora ela voltou de novo, só que voltou muito forte e me derrubou. Eu estou indo ao hospital agora" , contou ele.

Na sequência, Rafa Kalimann compartilhou uma foto dois dois deitados em uma maca, enquanto ela abraça o namorado. "Cuidando do meu bichinho", escreveu ela, que explicou que ele precisou tomar soro e realizar exames porque está com febre. "Já já ele está bem", garantiu.

Nattan surge no hospital - Foto: Reprodução/Instagram

Nattan e Rafa Kalimann serão pais

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan anunciaram no início de junho que estão à espera de sua primeira filha, que se chamará Zuza. E o motivo da escolha do nome é uma homenagem ao apelido de Josefina, a avó do cantor que morreu recentemente.

Quando começou o relacionamento de Rafa Kalimann com Nattan?

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan oficializaramo namoro em dezembro de 2024. Após rumores sobre o affair, o casal confirmou a relação pelas redes sociais. O primeiro flagra aconteceu no início daquele mês, quando foram vistos juntos curtindo um evento de carnaval fora de época.

