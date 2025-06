Em entrevista à CARAS Brasil, a terapeuta sexual Bárbara Bastos analisa caso de Giovanna Lancellotti com Gabriel David

Giovanna Lancellotti e Gabriel Davidoficializaram a união após quatro anos de relacionamento. O casal, que começou a namorar em 2021, se casou recentemente após o noivado em março de 2024. Apesar do romance estável e público, Giovanna revelou que o início não foi tão rápido assim: ele demorou dois meses para assumir o namoro e, em três, já estávamos morando juntos.

Para entender se esse tipo de comportamento é comum e o que pode levar alguém a demorar para assumir um compromisso, a CARAS Brasil conversou com a sexóloga e terapeuta sexual Bárbara Bastos, que analisou a situação sob uma ótica comportamental e afetiva.

Por que algumas pessoas demoram para assumir um relacionamento?

Segundo a especialista, o tempo para se comprometer está diretamente ligado à história pessoal e experiências passadas de cada um.

"Para assumir um relacionamento e um compromisso, é natural que a pessoa precise aceitar certas limitações e restrições que um compromisso impõe – na teoria, certo? Dependendo da história e das experiências passadas, alguém pode sentir mais receio em assumir um compromisso e ter essa responsabilidade com outra pessoa, em criar um vínculo que vá além do superficial", explica.

Além disso, o contexto atual, marcado por redes sociais e aplicativos de relacionamento, influencia diretamente nessa decisão:

"Temos percebido que o aumento da tecnologia, dos aplicativos de relacionamento e das redes sociais tem proporcionado às pessoas uma variedade e quantidade de opções tão grande que isso influência e impacta diretamente na decisão de assumir ou na demora para assumir um relacionamento", afirma.

A ilusão do "melhor" e os impactos na construção a dois

Para Bárbara, o excesso de possibilidades gera dúvidas e inseguranças: "Alguns, ao se depararem com a imensa quantidade de opções, não só ficam confusos, mas talvez sempre acreditem ou tenham o sentimento de que podem conseguir mais, de que podem 'ter o melhor'. O ponto, e gosto de reforçar isso, não é sobre encontrar o melhor. As relações humanas são, sim, complexas. Você sempre terá essa sensação de que há algo mais, ainda mais em um mundo onde a internet oferece muitas opções", analisa.

Mais do que pressa para oficializar uma relação, a sexóloga reforça que o essencial está na construção do vínculo e no diálogo constante.

"No fundo, o mais importante é que as duas pessoas tenham uma boa comunicação, valores parecidos e o mesmo propósito e objetivo com o relacionamento. Nada será perfeito; não existe uma relação perfeita, pronta e ideal para os dois. Uma relação boa, prazerosa e gostosa de ser vivida é construída. Ela não surge pronta, como se aquela pessoa fosse a ideal", pontua.

Essa falta de aprofundamento é um reflexo da sociedade imediatista, segundo ela: "A variedade de opções que temos hoje em dia faz com que as pessoas demorem mais para assumir um relacionamento e, muitas vezes, vivam os relacionamentos de forma superficial, sem se aprofundar em um namoro ou até mesmo em um casamento. Com essa abundância de escolhas, a ideia de 'pular fora' a qualquer sinal de dificuldade se torna mais fácil, pois se acredita que sempre será possível encontrar outra pessoa", diz.

Medos, crenças e exemplos familiares podem afetar o tempo de decisão

A especialista ainda destaca que, para muitos, o receio de se comprometer vem de experiências anteriores ou falta de referências afetivas saudáveis:

"A principal questão sobre a demora em assumir um relacionamento não é o problema em si, mas sim a falta de comunicação. Às vezes, a pessoa ama a outra, mas está com medo devido a experiências anteriores, receio ou até mesmo crenças familiares que não são favoráveis a um relacionamento. Talvez ela não tenha tido exemplos positivos em casa e não saiba como agir", explica.

Para Bárbara, o caminho ideal começa pela vulnerabilidade e honestidade emocional: "O problema surge quando a pessoa não se conhece o suficiente para se comunicar e dizer: 'Olha, vou ser bem sincera com você. Eu tenho receio, tenho esse medo...' Falar sobre isso é o que marca o início de um bom relacionamento. A partir daí, elas podem construir algo juntas e assumir o relacionamento em conjunto. O ponto principal é que essa comunicação precisa existir", finaliza.

