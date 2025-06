Nando Cunha anuncia pausa na carreira para tratar depressão e especialista explica: 'Perda significativa'

Em suas redes sociais, Nando Cunha desabafou com os seguidores sobre a decisão de pausar sua carreira após ser diagnosticado com depressão

Na última quarta-feira (4), Nando Cunha (58) surpreendeu os fãs ao confirmar que foi diagnosticado com depressão. Longe das novelas desde 2022, quando deu vida a Joel em Travessia, na Globo, o ator decidiu pausar sua carreira artística. Em suas redes sociais, o artista confirmou que deixou a peça "O Dia em que Raptaram o Papa" para priorizar sua saúde mental.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que a depressão é um transtorno emocional complexo que vai além de um simples estado de tristeza. "Ela envolve uma série de sintomas que impactam profundamente as esferas emocionais, cognitivas e físicas da vida de uma pessoa. Frequentemente, as pessoas que enfrentam a depressão relatam sentimentos persistentes de apatia, desânimo e uma perda significativa de interesse em atividades que antes eram prazerosas", diz.

"Do ponto de vista psíquico, a depressão pode ser compreendida como um resultado de interações entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Fatores como um histórico familiar de depressão, alterações químicas no cérebro e experiências de vida estressantes podem contribuir para o seu desenvolvimento. A maneira como cada indivíduo lida com o estresse e as adversidades pode influenciar não apenas a intensidade da depressão, mas também sua duração", acrescenta.

Em seu relato, Nando Cunha falou sobre sua decisão de se afastar dos compromissos profissionais para buscar ajuda e priorizar seu bem-estar. A psicanalista destaca que a depressão pode afetar uma série de aspectos, incluindo o ambiente de trabalho: "No ambiente profissional, a depressão pode comprometer a concentração e a produtividade. Os sentimentos de incapacidade dificultam o cumprimento dos prazos e a colaboração em equipe, o que pode levar a mal-entendidos entre colegas e supervisores. Essa percepção errônea pode aumentar o estigma, criando um ciclo vicioso onde a falta de interesse é vista como preguiça ou desinteresse profissional".

"Na esfera pessoal, a depressão frequentemente leva ao isolamento social, pois a falta de energia e motivação dificulta o envolvimento em atividades sociais e a manutenção de relacionamentos. Isso pode resultar em um ciclo de solidão, onde a ausência de apoio social intensifica a tristeza. Além disso, alterações no sono e no apetite podem afetar o bem-estar físico, e a dificuldade na tomada de decisões pode complicar a realização de tarefas cotidianas, gerando estresse adicional", acrescenta.

À CARAS Brasil, a especialista reforça que a decisão do artista de se afastar dos compromissos de trabalho é um exemplo notável de como o autocuidado pode ser uma escolha positiva e estratégica. "Ao optar por essa pausa, ele não apenas prioriza seu bem-estar, mas também desafia a estigmatização que muitas vezes envolve a busca por apoio emocional. Essa atitude demonstra que a importância da necessidade de ajuda é um sinal de força e autoconhecimento, e não de fraqueza", aponta.

"O reconhecimento de limites e a coragem para buscar apoio são essenciais em momentos como esse. Quando Nando decide se afastar, ele não está apenas se permitindo um tempo para descansar; ele está fazendo uma escolha de autocuidado que pode redefinir seu futuro. Através de busca profissional, como terapia e tratamento medicamentoso, ele se dá a oportunidade de explorar suas dores, reavaliar suas prioridades e, gradualmente, reencontrar-se com clareza", conclui.

