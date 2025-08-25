Namorado de Sandy passa por cirurgia e fala da recuperação

Namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade exibe foto no hospital após passar por cirurgia no final de semana
Namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade passou por uma cirurgia no último final de semana. Por meio de um post nas redes sociais, ele compartilhou uma foto no hospital e também dos seus exames médicos.
O doutor contou que foi operado para corrigir o desvio de septo, que o impedia de respirar da forma adequada. Na legenda, ele contou de um jeito divertido sobre como foi a experiência da cirurgia nasal.
"Aconteceu. No pico da vida eis-me aqui prostrado, estribuchando na cama, com o corneto pinçado. Antes um guerreiro viril, agora um pobre coitado, mas foi por uma causa nobre, respirar aliviado. Luiz com propofol proporcionou a viagem. Enquanto Carol e Tati cortam a cartilagem. Talentoso anestesista, deu bilhete de ida e volta. Enquanto as meninas removem quem me afoga. Carol entrou cortando como quem fatia presunto, Tati ajeitava, rindo: “Hoje ele respira fundo!”. O septo, coitado, parecia rodovia sem beira: torto, cheio de buraco e sem carteira", disse ele.
E completou: "O Luiz, feiticeiro do sono profundo, com poções que roubam a vigília — “Dorme, infeliz, que o palco é teu rosto, e acordarás mais palhaço e menos moribundo.” Ó septo, vil traidor, que curvas tortas forjaste em meu destino, fizeste do ar um amante infiel, e do meu sono, tormento divino. Ó nobre ar, agora invade sem pedir licença, nutrindo meu corpo com tua presença. Onde antes foi rinite, ranho e sentença, hoje reina o oxigênio sem mais desavenças".
Nos stories do Instagram, Pedro Andrade contou seu pós-operatório. "Já estou respirando bem melhor no segundo dia de pós-operatório. Foi uma cirurgia bem tranquila", declarou.
Namorado da cantora Sandy, o médico Pedro Andrade concedeu uma rara entrevista sobre seu relacionamento com a artista. Ele contou sobre como anda o namoro e defendeu a escolha do casal de ter uma relação discreta e longe da mídia.
Em conversa com o repórter Rodrigo Assis, do Link Podcast, Pedro foi questionado sobre como anda o relacionamento e tentou despistar, mas elogiou a amada. “Tem que perguntar para ela. A gente está bem. Ela é incrível”, contou.
Logo depois, ele falou sobre a decisão de resguardar o relacionamento. "É melhor assim. Falar o mínimo possível. Quando a gente guarda bem, nada de ruim acontece”, afirmou.
A cantora Sandy assumiu o namoro com o médico Pedro Andrade em maio de 2025. Eles foram fotografados pelos paparazzi ao irem em uma sessão da peça O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, em São Paulo. Eles chegaram ao local juntos e foram vistos de mãos dadas. A estrela chamou a atenção com um look vermelho enquanto o amado usava um modelito preto básico.
Vale lembrar que os rumores sobre o novo relacionamento de Sandy começaram em meados de 2024. Porém, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre o romance até o momento. Fotos deles juntos em viagens e até no carnaval circularam pela internet nos últimos meses, mas eles sempre discretos com o relacionamento e ainda não compartilharam fotos juntos nas redes sociais.
Recentemente, a cantora até comentou sobre as especulações envolvendo o médico. Ela manteve o seu lado discreto e contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela no site Quem.
