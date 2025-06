Namorado de Juliette surge com os olhos amarelos após alta hospitalar

Depois de ficar internado, namorado de Juliette Freire vai para casa e mostra que está com os olhos amarelos. Entenda o motivo

Namorado de Juliette Freire, Kaique Cerveny recebeu alta hospitalar após ficar alguns dias internado e surpreendeu ao revelar que está com os olhos amarelos e a pele em tom amarelado. A tonalidade inusitada foi revelada por Juliette nas redes sociais quando ela mostrou que o namorado está bem, mas segue em tom amarelado.

Kaique precisou ficar internado por causa de problemas no fígado. Agora, ele está em processo de recuperação. A pele e os olhos amarelados são uma consequência dos níveis de bilirrubina, que aumentaram por causa do problema no fígado.

Apesar disso, Kaique garante que está melhorando. Ele disse que sente apenas um pouco de “moleza e está levemente enjoado”. “Já está comendo tudo. O galego está melhorando”, disse Juliette.

Kaique não divulgou qual foi o seu diagnóstico, mas Juliette contou que os médicos suspeitavam de Dengue ou Hepatite A.

O que é hepatite A?

De acordo com o Dr. Klinger Soares Faíco Filho, médico infectologista da Universidade Federal de São Paulo, a Hepatite A é uma infecção viral transmitida, principalmente, por água ou alimentos contaminados e também pelo contato com pessoas infectadas.

“A hepatite A é uma infecção viral transmitida principalmente pela via fecal-oral — ou seja, por ingestão de água ou alimentos contaminados, ou pelo contato direto com pessoas infectadas. Embora possa haver transmissão sexual, especialmente em práticas orais e anais, essa não é a principal forma de contágio. Qualquer pessoa pode ser infectada, independentemente de orientação sexual. O mais importante é garantir boas práticas de higiene e manter a vacinação em dia”, informou o médico.

A forma de prevenção é a vacinação.

Mais detalhes sobre a saúde de Kaique Cerveny

Em seu perfil oficial, a Juliette Freire revelou que Kaique segue no hospital realizando novos exames. A artista ainda explicou que desembarcou em São Paulo para realizar alguns trabalhos, mas deve retornar em breve ao Rio de Janeiro para fazer companhia ao amado.

"Cheguei em São Paulo, Kaique ficou com o pai e com a mãe. Ele está bem, está melhorando, repetindo exames. E eu vim trabalhar aqui em São Paulo, hoje e amanhã, e já, já volto", declarou Juliette, contando que dormiu no hospital com o atleta na noite anterior.

Ainda na segunda-feira, 16, dia em que o Kaique Cerveny revelou a internação, a famosa explicou que, após exames apontarem alterações em algumas enzimas do fígado, os médicos desconfiam de dois possíveis diagnósticos: hepatite A ou dengue.

Além disso, Juliette contou que o noivo permaneceria internado na semi-intensiva. "Tem mais de oito dias que ele está com dor abdominal, febre, enjoo, e aguentando. E ontem ele não aguentou, passou bem mal, e foi para o hospital", relatou Juliette, na ocasião.