Na UTI, Jair Bolsonaro impressiona ao exibir a cicatriz enorme na barriga

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na UTI e exibe foto inédita para mostrar a cicatriz enorme na barriga e o dreno

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro está internado em um hospital do Distrito Federal após passar por uma cirurgia de 12 horas há alguns dias. Ele segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e não tem previsão de alta. Com isso, ele atualizou o seu quadro de saúde em um post no domingo de Páscoa.

Nas redes sociais, Bolsonaro exibiu uma foto sem camisa, na qual foi possível ver a cicatriz enorme em sua barriga e também o dreno no abdômen. Na legenda, ele falou sobre sua recuperação e a necessidade de de ficar em repouso absoluto.

"Sigo internado na UTI do Hospital DF Star, ainda em fase de recuperação após mais um procedimento cirúrgico. Tenho me mantido estável, com a pressão controlada e uma resposta clínica considerada positiva pelos médicos. Por enquanto, ainda sigo sem alimentação oral, recebendo nutrição por via venosa, e realizando sessões diárias e mais acentuadas de fisioterapia para acelerar minha recuperação. A recomendação médica é de repouso absoluto, sem visitas, e ainda não há uma data definida para alta da UTI", disse ele.

E completou: "Hoje pela manhã retiraram o curativo na área dos pontos centrais para limpeza e averiguação da situação, além de dreno na lateral esquerda de meu abdômen. Agradeço imensamente a todos que têm enviado orações e mensagens de apoio. Elas fazem diferença".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)

A internação de Bolsonaro

Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi internado após passar mal na última sexta-feira, 11, na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi levado a um hospital da cidade e, após receber os primeiros atendimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Posteriormente, ele foi levado para um hospital particular em Brasília e passou por uma nova cirurgia no último domingo, 13, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. A cirurgia realizada – uma laparotomia exploradora – tem o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza comentou o diagnóstico do político. Leia aqui!

