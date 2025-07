Musa nos anos 1990, Cristina Mortágua é internada após surto psicótico: 'Episódio grave'

Ícone de beleza dos anos 90, a modelo Cristina Mortágua foi internada em uma clínica psiquiátrica, conforme comunicado divulgado pela família

Ícone de beleza dos anos 90, a modelo Cristina Mortágua foi internada em uma clínica psiquiátrica, conforme comunicado divulgado pela família nas redes sociais neste domingo, 6. No texto, eles informaram que ela sofreu um surto psicótico e precisou ser contida. O episódio teria sido provocado pelo uso de medicamentos.

"Queremos compartilhar uma situação delicada com o intuito de envolvendo Cristina Mortágua, com o intuito de esclarecer os fatos recentes e pedir respeito nesse momento", iniciou a família no comunicado.

"Nos últimos dias, Cristina passou por um episódio grave de surto psicótico, durante o qual acabou agindo de maneira descontrolada, ferindo emocional e fisicamente pessoas próximas, incluindo familiares, vizinhos e amigos. Infelizmente, também houve uso indevido de medicamentos, o que agravou seu estado de consciência e comportamento", informaram.

Em seguida, relataram: "Sabemos que as atitudes tomadas nesse momento não refletem quem essa pessoa realmente é, mas sim os efeitos de uma condição de saúde mental que exige atenção, cuidado e tratamento especializado. Diante da gravidade da situação, a família tomou a difícil, porém necessária, decisão de interná-la em uma clínica psiquiátrica, onde está recebendo os cuidados médicos adequados. Estamos priorizando sua recuperação com todo o carinho e responsabilidade".

Por fim, pediram respeito: "Pedimos compreensão, empatia e respeito à privacidade de todos os envolvidos. Agradecemos a todos que têm demonstrado apoio. Seguimos confiantes de que, com o tratamento adequado, ela poderá se restabelecer e retomar sua vida de forma saudável e equilibrada. Com respeito, família", declararam eles.

Quem é Cristina Mortágua?

A ex-atriz e ex-modelo Cristina Mortágua ganhou projeção nacional ao se destacar em filmes de conteúdo adulto. Nos anos 1990, foi capa das revistas Playboy e Sexy, além de integrar o elenco da famosa “Banheira do Gugu”.

