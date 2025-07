Morte do assassino de Daniela Perez: especialista explica reação emocional de Raul Gazolla

O ator Raul Gazolla desabafou após a morte de Guilherme de Pádua e psicóloga analisa reação: “Cada um encontra sua forma de aliviar a dor”

Raul Gazolla (69) comemorou a morte de Guilherme de Pádua, homem condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, filha da autora de novelas Gloria Perez (76). O autor do crime que chocou o Brasil morreu em novembro de 2022 após sofrer um infarto.

"Eu agradeci ao universo e disse: 'poxa, o mundo respira melhor hoje'. Partiu alguém que nem deveria ter nascido. Só agora, depois de 32 anos, que vi a Glória sorrir. Veja a dor que a gente carrega. O pai da Dani não conseguiu carregar essa dor, sucumbiu e morreu de tristeza", contou em entrevista a Valmir Moratelli, da revista Veja.

CARAS Brasil entrevista a psicóloga Larissa Fonseca para entender como a psicologia explica a reação do ator com a notícia da morte do assassino da sua ex-esposa. Segundo a especialista, isso faz parte de uma regeneração pessoal.

"Há uma expectativa social de que devemos perdoar. No processo de luto, o perdão alivia o processo, mas em casos de violência, esperamos uma condenação para sentirmos justiça. O fato dele fazer essa declaração representa que houve alguma forma de alívio dessa dor. Sabemos que nada justificaria a morte de uma pessoa, entretanto, cada um encontra seu próprio caminho para aliviar a dor de uma perda traumática", explica.

Larissa ressalta que o luto, por mais que não esteja visível no ator, deve permanecer com ele por toda a vida. Isso porque o sofrimento de perder uma pessoa especial nunca será recuperado, apenas acomodado.

"Emoções intensas fazem parte da vivência do luto, especialmente quando se relaciona uma história de violência e injustiça. Não é frieza ou vingança, mas uma forma de sobreviver à dor. Esse alívio não é definitivo, pois a dor causada pela perda, violência e inclusive pelo sofrimento familiar jamais será reparado", finaliza.

COMO DANIELLA PEREZ MORREU?

Na época, em 1992, a filha de Glória atuava na novela De Corpo e Alma, da Globo, escrita pela própria autora. Pádua também tinha um papel de destaque e contracenava com a atriz em boa parte das cenas. Segundo as autoridades policiais, a artista foi morta pelo ator e sua então esposa, Paula Thomaz. Após julgamento, foi condenado a 19 anos de prisão, mas deixou o regime fechado em 1999.