Morre Divaldo Franco e médico alerta sobre câncer: 'Mais frequente em pessoas acima dos 60 anos'

Divaldo Franco faleceu aos 98 anos; apesar da causa da morte não ter sido informada, ele lutava contra um câncer na bexiga desde o ano passado

Divaldo Franco, médium e líder espírita, morreu na última terça-feira, 13, aos 98 anos. Ele foi um dos principais propagadores da doutrina espírita no Brasil e foi apontado como sucessor de Chico Xavier. Apesar da causa da morte não ter sido informada, ele lutava contra um câncer na bexiga desde o ano passado.

Segundo informações do portal G1, Divaldo teve falência múltipla de órgãos . Ele morreu em casa, na sede da Mansão do Caminho, em Salvador. O velório do líder espírita, realizado no ginásio da Mansão do Caminho, começou por volta das 9h.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra - médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - que explica sobre o câncer de Divaldo Franco.

"O câncer de bexiga é um tumor que se desenvolve na parede da bexiga, o órgão responsável por armazenar a urina. A forma mais comum é o carcinoma urotelial, que se origina nas células que revestem internamente a bexiga", afirma. O Dr. Jorge Abissamra complementa: "Ele é sim mais frequente em pessoas acima dos 60 anos, sendo o quinto tipo de câncer mais comum entre os homens".

Segundo o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista, entre os principais fatores de risco, destacam-se o tabagismo — responsável por cerca de metade dos casos — e a exposição prolongada a produtos químicos industriais.

QUEM FOI DIVALDO FRANCO?

Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo Franco se tornou um dos maiores oradores espíritas da atualidade e se destacou pela forte dedicação às causas humanitárias. O médium publicou mais de 260 obras, muitas psicografadas a partir de histórias de diversos espíritos, que foram traduzidas para 17 idiomas.

Conhecido como embaixador da paz no mundo, o escritor foi responsável por mais de 20 mil conferências, realizadas em mais de 2.500 cidades e 71 países. Divaldo Franco teve ainda a vida e obra retratadas no cinema através do filme 'Divaldo – O Mensageiro da Paz', lançado em 2019.

Leia mais em: Lúcia Alves morre aos 76 anos e médico alerta para doença: 'Sintomas apenas em estádios avançados'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: