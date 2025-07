Morador do Retiro dos Artistas morre e médico alerta para diagnóstico: 'Sinal de atenção'

Silvio Pozatto, ator da primeira versão de 'Pantanal', faleceu na última segunda-feira. Ele morava no Retiro dos Artistas e conviva com um diagnóstico

Silvio Pozatto, que morava no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, faleceu na última segunda-feira, 30. A causa da morte não foi revelada, mas se sabia que o ator conviveu durante anos com o diagnóstico da doença de Parkinson . Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Rossoni, médico neurocirurgião.

Segundo informações do G1, Silvio vivia no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio, onde recebia apoio no tratamento da doença de Parkinson e de outros problemas de saúde. O artista fez parte de grandes produções da Globo como: Ti Ti Ti, Roque Santeiro, e Paraíso Tropical.

O que diz o especialista?

O Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, a doença de Parkinson é uma condição neurológica que afeta os movimentos do corpo.

"Ela acontece porque algumas células do cérebro, que produzem dopamina, começam a morrer. A dopamina é uma substância que ajuda na coordenação dos movimentos. Com a falta dela, o corpo começa a ter dificuldades para se mover com fluidez", declara.

Importante estar em alerta

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 1% da população mundial com mais de 65 anos convive com a Doença de Parkinson, o que representa aproximadamente 4 milhões de pessoas. Por isso, o Dr. Guilherme Rossoni chama a atenção.

"Nem todo tremor é Parkinson, mas quando esse tremor acontece em repouso, principalmente em uma das mãos, e vem junto com rigidez muscular, lentidão ou perda de equilíbrio, é bom procurar um especialista. Quanto antes a gente investiga, maiores as chances de controlar os sintomas", avalia.

Quais os sinais e tratamento?

Abaixo, o neurocirurgião lista os principais sintomas:

Tremores;

Lentidão nos movimentos;

Rigidez muscular;

Alterações no equilíbrio;

"Algumas pessoas também têm mudanças na fala, na escrita, no sono e até no humor. Mas, nem todo mundo vai ter todos esses sintomas, quando eles começam a aparecer juntos, é um sinal de atenção". responde.

Segundo o neurocirurgião, não existe a cura a doença, mas o tratamento ajuda muito a controlar os sintomas. Isso pode ser feito com medicamentos, fisioterapia, fonoaudiologia e até cirurgia, como a estimulação cerebral profunda em alguns casos.

"O mais importante é manter uma rotina ativa, fazer exercícios, cuidar da alimentação e manter o acompanhamento médico regular. Com o tratamento certo, dá pra ter uma vida com qualidade, mesmo convivendo com o Parkinson. Vale lembrar que a família é rede de apoio também são fundamentais para o tratamento", finaliza o neurocirurgião.

