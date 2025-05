Montar o berço antes do bebê nascer dá azar? Especialista comenta decisão de Brunna Gonçalves

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisioterapeuta Alessandra Paula, comenta decisão de Brunna Gonçalves que chamou atenção da internet

Entre os muitos preparativos para a chegada de um bebê, montar o quarto e o berço costuma ser um dos momentos mais emocionantes para os futuros pais. No entanto, ainda hoje, muitas famílias são desencorajadas a fazer isso com antecedência por conta de um antigo mito: o de que montar o berço antes do nascimento dá azar.

Esse tema ganhou destaque recentemente quando a dançarina Brunna Gonçalves (33) – esposa da cantora Ludmilla (30), e que está grávida da primeira filha do casal, Zuri, prevista para nascer ainda este mês – comentou nas redes sociais que montou o berço e foi repreendida pela mãe por um motivo supersticioso: montar o berço antes do bebê nascer dá azar. Mas de onde vem essa crença?

Em entrevista à CARAS Brasil, a fisioterapeuta Alessandra Paula, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos, reforça que a ideia de que montar o berço antes da chegada do bebê atrai “mau agouro” é uma crença popular passada de geração em geração. “Suas origens estão ligadas a contextos antigos em que a mortalidade infantil era alta, e a antecipação da chegada do bebê gerava medo de frustrações. Assim, famílias preferiam deixar tudo para depois do nascimento, por receio de sofrer com perdas. Com o tempo, essa prática foi perpetuada como superstição, mas hoje já se sabe que não há nenhum embasamento médico, psicológico ou espiritual, que justifique essa crença”, diz.

De acordo com a especialista, montar o berço com antecedência faz parte do processo de preparação emocional e prática para a chegada do bebê. “É um gesto de acolhimento, carinho e conexão com esse novo ser que está para chegar. Além disso, ter o ambiente organizado e pronto contribui para que o puerpério seja mais leve, especialmente quando a família precisa se adaptar à nova rotina”, ressalta Alessandra.

“Não há contraindicação em montar o quarto e o berço do bebê antes do parto. Pelo contrário, recomendo que isso seja feito com tempo, para evitar sobrecargas físicas e emocionais nas últimas semanas de gestação. Além disso, esse preparo antecipado permite que a família organize o espaço com calma, escolha cada detalhe com carinho e tenha tudo pronto para receber o recém-nascido de forma segura e acolhedora”, emenda a especialista.

‘NUNCA OUVI FALAR ISSO NA MINHA VIDA’

Nas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com os seus seguidores. Grávida de Zuri, a dançarina e ex-BBB montou um quarto para a herdeira em seu apartamento em Miami, nos Estados Unidos, lugar onde a bebê nascerá. No entanto, ela precisou desmontar o berço e revelou o motivo para a decisão.

"Eu mandei uma foto do quartinho da Zuri para a minha mãe e ela falou: 'Por que o berço já está montado?'. Falei: 'Porque eu tenho que deixar o quarto todo pronto'. E ela: 'Não pode. O berço só se monta depois que a criança nasce'. Vocês sabiam disso? Eu nunca ouvi falar isso na minha vida inteira. Agora sabe lá Deus quando eu vou montar esse berço", disse.

Em seguida, Brunna afirmou que preferiu obedecer a mãe. "Vou ter que desmontar porque ela falou que não era para montar agora. Eu tenho que obedecer porque se eu não obedeço vou arranjar uma grande confusão. Por que ninguém me avisou isso? Agora vou ter que desmontar tudo. Tive que pedir para todo mundo desmontar o berço", revelou a famosa.

