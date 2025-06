Monique Evans fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Facilmente confundida com outras doenças'

A apresentadora Monique Evans tornou público um diagnóstico e desabafou sobre os sintomas da doença

No começo do ano de 2024, a apresentadora Monique Evans (68) foi diagnosticada com dengue . Agora, ela já está recuperada, mas à época confessou ter ficado de cama e estava se sentindo muito cansada, além de ter perdido peso por causa da dificuldade para comer. Para enteder mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista.

Em 2024, Monique Evans usou as redes sociais para contar aos seguidores sobre o diagnóstico de dengue: "Eu estou muito, muito, muito caída. Olha, sério. Que doença, gente. Que bichinho miserável. Olha minha cara. Olha como eu estou", declarou.

O que diz o especialista?

O Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), explica o que é a dengue.

"É uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado por um dos quatro sorotipos do vírus da dengue", afirma. Abaixo, o Dr. Igor Maia Marinho alerta para os principais sintomas da doença.

Febre alta (39–40 °C), de início súbito;

Dores intensas de cabeça, músculos, articulações e atrás dos olhos;

Mal-estar geral, prostração e falta de apetite;

Náuseas, vômitos, manchas vermelhas ou erupção cutânea;

Em casos graves, podem ocorrer sangramentos, dor abdominal intensa, acúmulo de líquidos e dificuldade respiratória;

"A dengue é uma doença com sintomas agudos (duração de dias), mas que podem ser múltiplos e bastante variados, podendo ser facilmente confundida com muitas outras doenças [...] É muito comum que pacientes com dengue apresentem falta de apetite, náuseas, vômitos e fraqueza, o que pode levar a uma perda de peso temporária", declara o infectologista.

Dados que chamam a atenção

O Brasil liderou o número de diagnósticos e mortes por dengue em 2024, com 82% de todos os casos suspeitos da doença registrados no planeta. É o que mostrou o informe sobre a situação epidemiológica da arbovirose da Organização Mundial da Saúde (OMS) . O Dr. Igor aponta.

"O Aedes aegypti é abundante em zonas tropicais/úmidas como o Brasil, reproduzindo-se em água parada nos ambientes urbanos. Algumas características do nosso país no verão, como o clima quente e chuvoso, bem como situações como urbanização acelerada, saneamento inadequado e acúmulo de criadouros tornam o ambiente altamente propício à transmissão da dengue", esclarece.

Tratamento

Segundo o Dr; Igor Maia Marinho, médico infectologista, não há um medicamento antiviral específico contra dengue. O foco é o tratamento de suporte, ou seja, controlar os sintomas relatados pelos pacientes, como:

"Manter manter hidratação, controlar febre e dores com paracetamol ou dipirona (evitando anti-inflamatórios como ibuprofeno ou aspirina, que aumentam risco de sangramentos). Pacientes com sintomas de alarme (dor abdominal forte, vômitos persistentes, sangramentos, etc.) devem ser internados para suporte intensivo e observação médica, inclusive reposição de líquidos intravenosos e, em casos mais graves, transfusão sanguínea", finaliza o infectologista.

