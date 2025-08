Monica Benini atualiza estado de saúde da filha com Junior Lima após diagnóstico

A modelo Monica Benini atualizou os seguidores sobre o estado de saúde de sua filha caçula, fruto de seu relacionamento com o cantor Junior Lima

A modelo Monica Benini usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de sua filha caçula, Lara, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Junior Lima. A menina foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins.

Nos stories do Instagram, Monica respondeu a pergunta dos internautas e tranquilizou o público. “Vocês estão perguntando da Larinha: ela está ótima, reagindo super bem ao tratamento e já com previsões para finalizar esse ciclo!”, disse ela, que também é mãe de Otto, de 7 anos.

Story de Monica Benini - Foto: Reprodução/Instagram

Como Junior e Monica revelaram o diagnóstico da filha?

Discretos com a vida pessoal, Junior Lima e Monica Benini usaram as redes sociais no fim de julho para compartilhar um problema de saúde da filha caçula. O casal contou que a menina foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que compromete o funcionamento dos rins, e destacou a importância de dividir a informação com o público.

"Oiês, pessoal! Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!", revelaram na legenda.

Em seguida, Junior e Mônica aproveitaram para alertar os seguidores. "Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença! Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários e a força de vocês vai ser super importante pra gente", acrescentaram.

Leia também: Médica explica diagnóstico da filha de Junior Lima: 'Provoca um desequilíbrio'