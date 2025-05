Miley Cyrus fez? Veja o que é o reposicionamento labial e quanto custa

Prestes a lançar o álbum de estúdio Something Beautiful, Miley Cyrus tem chamado a atenção por sua aparência

O sorriso de Miley Cyrus (32) chamou atenção recentemente, mais maduro, elegante e equilibrado. O que muitos não sabem é que por trás da mudança está um procedimento chamado reposicionamento labial, uma técnica que vem ganhando espaço entre os tratamentos estéticos faciais e já virou tendência em clínicas especializadas no Brasil.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã-dentista Renata Horn, especialista em Periodontia, Ortodontia e Implantodontia, explica que reposicionamento labial é indicado principalmente para quem se incomoda com o sorriso gengival. Aparentemente, o que mostra uma quantidade excessiva de gengiva ao sorrir.

“Esse procedimento é recomendado quando a causa está no movimento excessivo do lábio superior, que sobe demais ao sorrir, deixando a gengiva muito exposta”, explica. “O objetivo é criar um sorriso mais equilibrado e natural, reduzindo a exposição gengival e promovendo uma melhor proporção entre lábios, dentes e gengiva”, acrescenta Renata.

O resultado vai além da estética. A exposição excessiva da gengiva pode deixar o visual mais infantil e até interferir na autoconfiança de quem vive em ambientes profissionais mais exigentes, como no caso da estrela pop. “Esse procedimento permite que o sorriso fique mais maduro, elegante e discreto, valorizando a autoestima e transmitindo uma imagem de segurança e confiança.”

Como funciona o procedimento de Miley Cyrus?

O reposicionamento labial é feito com anestesia local, sem internação, e dura de 1h a 1h30. A recuperação inicial leva cerca de 7 a 10 dias, e o acompanhamento após 30 dias é essencial para a estabilidade do resultado.

“Nesse retorno, usamos uma barreira física com fios de poliéster para impedir que o músculo volte a se inserir na região operada. Isso garante um resultado mais estável, previsível e duradouro”, destaca a especialista.

O resultado final costuma ser visível entre 2 e 3 meses, após a cicatrização completa.

Quanto custa?

O investimento no procedimento varia entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, dependendo da complexidade do caso, da estrutura da clínica e da experiência do profissional.

“É fundamental que o paciente esteja em boas condições de saúde e já tenha completado o desenvolvimento facial, o que geralmente ocorre após a adolescência. Além disso, é importante ter expectativas realistas e contar com um profissional qualificado”, reforça a dentista.