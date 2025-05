Miguel Falabella passa por cirurgia e diz: 'Dor insuportável'

O ator Miguel Falabella admite que 'escondeu' cirurgia dos fãs, mas revela qual é o seu atual quadro de saúde em vídeo direto do hospital

O ator Miguel Falabella, de 68 anos, informou que passou por uma cirurgia nesta sexta-feira, 2, por causa de uma hérnia de disco. Em um vídeo, ele apareceu deixatado na cama de um hospital e contou que aguarda para receber alta hospitalar em breve.

"Quero agradecer muito as milhares de mensagens que recebi de força, de carinho, de afeto. Vocês são especiais. Ontem eu já sabia, não quis falar, eu já sabia que eu ia me operar hoje, às 09h", disse ele.

E completou: "Realmente estava muito difícil, dor insuportável, me operei e o médico disse: 'Você vai ver, vai acordar sem dor.' Eu não acreditei, mas ele tinha razão. Sem dor, já acordei, já fui ao banheiro, eu estou andando. Esperando alta para ir para casa. Depois dou notícias. Muito obrigada, um beijo enorme, agora é fisioterapia e vida que segue.", disse.

Na quinta-feira, 1, ele havia explicado aos seguidores o motivo do afastamento do espetáculo Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum, em cartaz em São Paulo.

"Coisas da vida. Estou com uma hérnia de disco bem braba. Com muita dor, não estou conseguindo andar direito. E por isso infelizmente eu não estou fazendo a peça. Como diria a minha mãe: 'Doença é o aluguel que a gente paga para usar o corpo'.", afirmou.

Comunicado

A equipe da peça Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum se manifestou por meio de um comunicado sobre a ausência do artista no espetáculo. "Informamos que, por motivos de saúde, o ator Miguel Falabella não participará das sessões do espetáculo desta semana. Miguel está se cuidando e, em breve, retornará ao palco para seguir encantando o público com seu talento e dedicação".

Miguel será substituído por Edgar Bustamante esta semana.

O que é uma hérnia de disco?

De acordo com o Portal Drauzio Varella, a hérnia de disco "é resultado do desgaste dos discos intervertebrais, que comprimem as raízes nervosas que emergem da coluna, e assim, provocam dor intensa."

Os discos intervertebrais desgastam-se com o uso repetitivo e o tempo, o que facilita a formação de hérnias discais. Ou seja, parte deles comprime as raízes nervosas, que emergem da coluna.

A principal causa para a formação de hérnias de disco é a predisposição genética, seguida do envelhecimento, pouca atividade física e do tabagismo. Carregar ou levantar muito peso também pode comprometer a integridade do sistema muscular.

As hérnias de disco na coluna lombar, em geral, revertem com o uso de analgésicos e antiinflamatórios, se o indivíduo fizer repouso, sessões de fisioterapia e acupuntura.

