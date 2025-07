Mesmo após separação, Virginia tem doença estabilizada: 'Novas aplicações'

Tratando doença hereditária, Virginia tem fase positiva em processo e médica responsável pela famosa explica para a CARAS como está o tratamento

O tratamento de Virginia Fonseca contra a enxaqueca, doença hereditária, continua . A cada visita a São Paulo, a influenciadora digital faz uma etapa do processo e a médica responsável, Thaís Villa, que é neurologista especialista no diagnóstico e tratamento da enxaqueca, contou para a CARAS Digital como está o quadro da famosa, que fez seu "quarto ciclo", de injeção de botox, nesta quarta-feira, 30.

“A Virginia está numa fase de estabilidade da doença. O tratamento para enxaqueca deve ser mantido por, no mínimo, dois anos, com consultas sempre a cada três meses, com novas aplicações de toxina botulínica e do medicamento Ajovy, para manutenção do controle das crises e da enxaqueca”, contou a médica responsável pela apresentadora do SBT e pelo tratamento de Paula Fernandes, cantora que também sofre da doença.

A neurologista Thaís Villa ainda explicou que o Ajovy (nome genérico: fremanezumabe) é um medicamento específico para o tratamento da enxaqueca com função de prevenir que as crises aconteçam e melhorar os sintomas globais da doença, com melhoria também dos sintomas relacionados ao sono, ao humor e à performance cognitiva. Segundo a especialista, o medicamento é administrado por injeção subcutânea, que pode ser aplicada tanto mensalmente como a cada três meses.

Qual é a doença de Virginia Fonseca?

Para quem não sabe, a enxaqueca é a doença crônica do cérebro que atinge mais de um bilhão de pessoas no mundo todo, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde); no Brasil são cerca de 30 milhões com enxaqueca.

A mais incapacitante entre as doenças tem causa hereditária e como sintoma mais comum a dor de cabeça. Porém não é o único. O que muita gente desconhece é que a enxaqueca vai muito além das dores de cabeça, esse é apenas mais um dos sintomas desta doença complexa, que podem incluir também sensibilidade à luz, sons e cheiros; aura (alterações na visão); dores no pescoço; náuseas e vômitos; cansaço e mal estar; dificuldades de concentração e memória.

A enxaqueca tem causa hereditária e, por isso, não tem cura. o tratamento integrado, que alia intervenções medicamentosas e não medicamentosas, com acompanhamento médico em diversas especialidades, é a chave para o controle da doença e das crises que ela faz acontecer.

“Enxaqueca não tratada pode levar à cronificação da doença, fazendo que as crises fiquem mais frequentes e intensas, levando a pessoa a fazer uso excessivo de analgésicos, que além de não tratar a doença, aumenta o risco de sintomas de ansiedade, depressão, distúrbios de sono, dificuldades de atenção e memória e, em casos de ‘enxaqueca com aura’, aumenta o risco de AVC e infartos. Queda de produtividade, dias de lazer e trabalhos perdidos por conta das crises também são uma piora marcante e progressiva da qualidade de vida ”, explica a neurologista Thaís Villa, médica especialista no diagnóstico e tratamento da enxaqueca.

