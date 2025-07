Médicos de Edu Guedes revelam como está a recuperação dele

Equipe de Edu Guedes revela o que os médicos falaram sobre a recuperação do apresentador após cirurgia para remover tumor

O apresentador Edu Guedes está internado em um hospital de São Paulo após passar por cirurgia para remover um câncer do pâncreas. Com isso, a equipe dele informou o que os médicos falaram sobre a recuperação.

Em um comunicado nesta terça-feira, 8, a equipe de Guedes contou que os médicos estão surpresos com a boa evolução dele. “ Edu Guedes passou uma ‘noite muito boa’ e segue em recuperação. Segundo os médicos, a evolução está sendo mais rápida que o esperado, mostrando a força que tem ”, informaram.

Inclusive, eles afirmaram que o apresentador está grato pelo carinho dos fãs durante sua recuperação. “Ele tem acompanhado todas as mensagens e agradece por toda manifestação de carinho que tem recebido”, afirmaram.

A descoberta do câncer

Edu Guedes descobriu o tumor por causa de uma infecção causada por um cálculo renal, que é popularmente conhecido como pedra nos rins. Ele fez uma cirurgia de emergência para remover o cálculo.

Pouco depois, ele passou por mais exames e os médicos descobriram o câncer no pâncreas. Então, ele foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez para remover o tumor.

Entenda o câncer de pâncreas

O pâncreas é o órgão responsável por liberar enzimas que atuam na digestão e na produção de hormônios que ajudam a manter o açúcar do sangue controlado. Medindo cerca de 15 cm, ele é composto pelas seguintes partes: cabeça (lado direito), corpo (centro) e cauda (lado esquerdo).

Segundo o oncologista João Paulo Fogacci de Farias, o termo "câncer de pâncreas" engloba diversos tipos de tumores malignos. "O termo é usado de maneira genérica, contudo, ele se refere ao tipo mais comum da neoplasia - que se origina na parte exócrina do pâncreas - o adenocarcinoma, responsável por 90% dos casos. Já os demais tipos incluem casos mais raros, como os pancreatoblastomas e neuroendócrinos", explica. Saiba mais!

