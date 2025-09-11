Médico sobre câncer enfrentado por Reynaldo Gianecchini: 'Afetam adultos jovens e até crianças'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Jorge Abissamra explica os subtipos do câncer enfrentado por Reynaldo Gianecchini e aponta relação com a idade
Em 2011, Reynaldo Gianecchini enfrentou a descoberta de um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que atinge as células de defesa do organismo. Hoje, ele está completamente recuperado e curado, mas já desabafou sobre o diagnóstico.
"Uma doença que derrotei há mais de dez anos. Chegou sem pedir licença e mexeu com todo mundo! Vencemos! Venci! E muitas pessoas vencem todos os dias [...] Sejamos persistentes nessa certeza de que, algum dia, a jornada contra essa doença será mais amena. Sejamos todos apoiadores da ciência, não importa em qual área a gente atue", disse o ator no ano de 2024.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame, que explica este diagnóstico.
Segundo o Dr. Jorge Abissamra Filho, o linfoma não-Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, uma rede de vasos e gânglios que funciona como parte da defesa natural do organismo.
"Ele acontece quando linfócitos, células de defesa, sofrem mutações e passam a se multiplicar de maneira descontrolada, formando tumores nos linfonodos ou em outros órgãos", declara o médico oncologista.
Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA), com dados do ano de 2022, por razões ainda desconhecidas, o número de casos duplicou nos últimos 25 anos, principalmente entre pessoas com mais de 60 anos. O Dr. Jorge Abissamra Filho aponta sobre a relação com a idade.
"Embora possa surgir em qualquer fase da vida, o linfoma não-Hodgkin é mais frequente em pessoas acima dos 60 anos. Contudo, existem subtipos que também afetam adultos jovens e até crianças", diz o Dr. Jorge.
Os sintomas podem variar, mas os mais comuns são:
O tratamento depende do subtipo do linfoma e da sua agressividade. Em muitos casos, utiliza-se quimioterapia combinada com imunoterapia, que atua de forma mais direcionada contra as células doentes.
"Novas terapias-alvo e até a imunoterapia celular (como o CAR-T Cell) já estão disponíveis em centros especializados, oferecendo resultados cada vez melhores. O diagnóstico precoce continua sendo fundamental para aumentar as chances de cura", finaliza o oncologista ao falar de casos como do ator.
Dr. Jorge Abissamra é médico (145307 CRM SP) pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Atualmente é coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Também atua como diretor da Oncologia da Amo Saúde e possui experiência na área de Clínica Médica, com ênfase em Oncologia.
TRATAMENTO
