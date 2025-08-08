Médico sobre ponto crítico da morte de Arlindo Cruz: 'Não consegue suprir'

Em entrevista para CARAS Brasil, médico analisa o histórico clínico do Arlindo Cruz e mostra como situações levaram a morte do cantor nesta sexta, 8
O Brasil perdeu, nesta sexta-feira, 8, um de seus maiores ícones do samba. Arlindo Cruz morreu aos 66 anos, após lutar desde 2017 contra as graves sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, que comprometeu sua fala e parte da mobilidade.
O cantor estava internado desde março para tratar uma bactéria resistente, consequência de uma pneumonia. Em julho, sua esposa, Babi Cruz, revelou que ele não respondia mais a estímulos.
Para entender como o histórico de saúde do artista pode ter influenciado no desfecho, a CARAS Brasil conversou com o cardiologista Raphael Boesche Guimarães, que explicou a relação entre AVC, doenças cardíacas e infecções graves.
Segundo o médico, pacientes que passaram por um AVC e ficaram com sequelas importantes têm maior risco de complicações.
"Pacientes que sofreram um AVC, especialmente quando ficam com sequelas motoras ou cognitivas importantes, costumam ter a saúde mais vulnerável. A imobilidade prolongada favorece complicações como pneumonia por aspiração e infecções urinárias, que podem evoluir para quadros graves, como sepse", explica.
Ele destaca ainda que doenças pré-existentes agravam o cenário: "Além disso, muitos desses pacientes apresentam doenças cardiovasculares pré-existentes, como hipertensão e insuficiência cardíaca, o que reduz a reserva funcional do organismo e dificulta a resposta a infecções".
O especialista reforça que o quadro de Arlindo, que envolvia dificuldades de fala e mobilidade, também poderia ter impacto direto no sistema cardiovascular.
"A limitação física decorrente das sequelas leva à redução da capacidade funcional, perda de massa muscular e maior risco de descondicionamento cardiovascular", afirma.
Segundo ele, essa sobrecarga deixa o coração mais vulnerável: "Isso significa que o coração passa a ter mais dificuldade para lidar com demandas maiores, como durante uma infecção ou estresse físico".
Além disso, há um elo entre as causas do AVC e problemas cardíacos: "O AVC e as doenças que o causam — como aterosclerose e hipertensão — estão diretamente ligadas a problemas cardíacos, incluindo infarto e insuficiência cardíaca".
A longa internação de Arlindo para combater uma bactéria resistente ilustra o quanto um coração debilitado pode influenciar no desfecho de infecções graves.
"Um coração comprometido tem menos capacidade de bombear sangue adequadamente para todos os órgãos, o que prejudica a oxigenação dos tecidos e dificulta a resposta do sistema imunológico", diz o médico.
"Durante uma infecção grave, o corpo exige mais do sistema cardiovascular; se o coração não consegue suprir essa demanda, o risco de complicações e de mortalidade aumenta", acrescenta.
O alerta final do especialista reforça a gravidade do quadro: "Em pacientes com sequelas neurológicas, esse risco é ainda maior devido à imobilidade, dificuldade de alimentação adequada e maior propensão a novas infecções".
Dr. Raphael Boesche Guimarães (CRM: 33565) é médico cardiologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Passo Fundo (2009), concluiu residência em Clínica Médica pela UFCSPA (2012) e em Cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul (2014), onde também obteve o título de mestre na área (2017) e atualmente cursa doutorado. Atua como pesquisador clínico em estudos internacionais e como médico intensivista no Instituto de Cardiologia do RS. É preceptor da residência médica em Cardiologia, além de integrar comissões científicas e ter vasta produção acadêmica publicada em periódicos nacionais e internacionais.
