CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico sobre internação de Faustão: 'Tratamento precisa ser intensivo'
Bem-estar e Saúde / Saúde delicada!

Médico sobre internação de Faustão: 'Tratamento precisa ser intensivo'

Em entrevista para CARAS Brasil, o médico Dr João Branco analisa primeiras informações sobre internação do apresentador Faustão

Dr. João Branco e Gabriela Cunha
por Dr. João Branco e Gabriela Cunha

Publicado em 07/08/2025, às 18h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Faustão tem 75 anos - Reprodução/Instagram/Band
Faustão tem 75 anos - Reprodução/Instagram/Band

O apresentador Fausto Silva (75), o Faustão, foi internado nesta quinta-feira (7) por conta de uma infecção na perna, segundo informações divulgadas por um colunista. A hospitalização ocorreu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e foi confirmada pela assessoria da unidade. Entretanto, a causa exata ainda não foi oficialmente informada.

Nos últimos anos, Faustão passou por momentos delicados de saúde. Em 2023, ele recebeu um novo coração e, em 2024, passou por um transplante de rim. Desde então, tem enfrentado outras internações e complicações decorrentes dos procedimentos e do uso de medicamentos imunossupressores.

Imunossupressores deixam pacientes mais suscetíveis

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o médico João Branco explicou os riscos enfrentados por pacientes transplantados como Faustão, especialmente no que diz respeito à imunidade.

"O Faustão é um pós-transplantado renal e de coração. Todos os pacientes pós-transplante devem fazer uso de imunossupressores. Esses imunossupressores reduzem a imunidade do corpo, tornando a pessoa mais suscetível a infecções", afirmou.

Esses medicamentos são indispensáveis para evitar a rejeição dos órgãos transplantados, mas tornam o organismo menos capaz de combater agentes infecciosos.

Insuficiência venosa agrava o quadro

Além da imunossupressão, Faustão pode enfrentar outro fator de risco comum em pacientes transplantados: a insuficiência venosa, especialmente nos membros inferiores.

"Geralmente, as infecções em membros inferiores, especialmente em pacientes transplantados de coração, estão relacionadas a outro fator de risco, que é a insuficiência venosa. Quando o sangue fica estagnado, a bactéria tem maior facilidade de se proliferar. Portanto, são pessoas mais vulneráveis", explicou João Branco.

Ele também alerta que quadros assim exigem um tratamento mais complexo: "Quando há insuficiência vascular no membro, a terapia precisa ser mais avançada. Assim, podemos destacar a imunossupressão, os fatores de risco e, principalmente, a insuficiência vascular", pontuou.

Por fim, o médico destaca que infecções nesses casos podem evoluir rapidamente e exigem vigilância constante: "Isso pode aumentar o risco de trombose, fascite e, principalmente, infecções. O tratamento precisa ser intensivo devido ao uso dos imunossupressores", concluiu.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dr. João Branco e Gabriela Cunha

Dr. João Branco é médico com 20 anos de experiência em atendimento ambulatorial nas áreas de emagrecimento e performance física. Possui mais de 10 mil atendimentos registrados e atua com base no acompanhamento clínico de pacientes e atletas. Participa da formação de atletas de alto rendimento em modalidades como MMA, Futebol, Vôlei de Praia, Jiu Jitsu, Natação e Triathlon. Também atua em cursos de formação da Polícia Civil – CORE, voltados para combatentes de linha de frente. É membro da AACE (American Association of Clinical Endocrinologists – nº 13247) e professor convidado na pós-graduação da ABRIESP em Medicina do Envelhecimento Saudável. Integra o corpo técnico da Clínica HE Performance, no Rio de Janeiro.  CRM-RJ 52.75572-9.

fausto silvafaustãointernaçãointernadoinfecção
Faustão Faustão  Fausto Silva (Faustão) Fausto Silva (Faustão)  

Leia também

LUTO

Marcus Marinho estava com casamento marcado para outubro deste ano - Foto: Reprodução/Record/Instagram

Médico comenta tragédia envolvendo esposa de jornalista da Record: 'O risco é real'

DOMINGÃO COM HUCK

O médico explicou mais detalhes das dores sentidas por Catia Fonseca - Reprodução/Globo/Léo Rosario

Médico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'

Internação

Faustão - Foto: Reprodução / Band

Faustão: Hospital fala pela primeira vez sobre internação

Desabafo

Thomaz Costa - Foto: Reprodução/Instagram

Thomaz Costa desabafa após ficar doente: 'Estou péssimo'

CLIMATÉRIO

O médico explicou mais detalhes do climatério de Priscila Fantin - Reprodução/Instagram

Médico aponta sobre síndrome de Priscila Fantin durante Dança dos Famosos: 'Níveis de estresse'

HYPNOBIRTHING

O médico explicou mais detalhes do método de hipnose usado por Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre hipnose usada para parto de filho de Carol Peixinho: 'Não funciona para todas'

Últimas notícias

Faustão tem 75 anosMédico sobre internação de Faustão: 'Tratamento precisa ser intensivo'
Rebeca AndradeRebeca Andrade impressiona ao mostrar corpo sarado em dia de piscina
Bruno Gagliasso e Giovanna EwbankBruno Gagliasso e Giovanna Ewbank: Os detalhes da renovação de votos
Juliana Paes e Erika JanuzaErika Januza parabeniza Juliana Paes por novo cargo na Viradouro
Marcos OliveiraMarcos Oliveira, o Beiçola, faz reflexões sobre a vida no Retiro dos Artistas
Veja sugestões de filmes para curtir o Dia dos Pais com todos juntosEspecial Dia dos Pais: 13 filmes perfeitos para curtir com a família
Marcus Marinho estava com casamento marcado para outubro deste anoMédico comenta tragédia envolvendo esposa de jornalista da Record: 'O risco é real'
Bruna Biancardi posta foto de MelBruna Biancardi explode o fofurômetro com foto inédita da filha caçula
Isabella Scherer mostra a decoração de sua cozinhaIsabella Scherer exibe sua cozinha que foi inspirada em fogão de R$ 50 mil
Veja 5 receitas imperdíveis com chocolateChocolate: 5 receitas deliciosas para aproveitar as baixas temperaturas
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade